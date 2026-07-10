Google Photos va accueillir des jeux basés sur vos souvenirs

L'application Google Photos se prépare à devenir plus ludique. Des jeux basés sur les personnes, les lieux et les objets présents sur vos photos vont être intégrés à l'application.

Google Photos est une application très appréciée pour ses fonctionnalités qui vont au-delà du simple stockage cloud. Le système de souvenirs nous invite par exemple à nous replonger dans un précédent voyage ou à revivre une journée particulière. La recherche est aussi très efficace, quelques mots-clés permettant de retrouver facilement une photo ou une vidéo en fonction de son contenu, de la date à laquelle elle a été prise et de la localisation. L'application pourrait bientôt offrir une nouvelle option qu'on n'attendait pas forcément.

En analysant le code de la dernière version de Google Photos (7.83.0.943371825), Android Authority a identifié une fonctionnalité en cours de développement. Il s'agit d'un menu “Jouons”, affiché dans le carrousel de souvenirs dans la partie supérieure de l'écran. Le média a réussi à forcer son activation pour le faire apparaître. Par contre, appuyer dessus ne sert pour l'instant à rien, l'utilisateur est renvoyé vers une page 404. Google a donc encore du boulot pour achever le développement de cette fonction.

Google Photos revisite nos souvenirs sous forme de jeux

Mais des chaînes de caractères déjà présentes dans le code de l'app nous donnent des indications quant au but de cette nouveauté. L'une d'entre elles évoque des “jeux et photos concernant des personnes, des lieux et des objets”. On comprend que Google Photos va proposer des jeux à ses utilisateurs en se basant sur leurs photos, mais la forme qu'ils vont prendre est pour l'instant inconnue. Il pourrait s'agir de quizz pour tester notre mémoire, prétexte à visionner certains souvenirs.

Dans la section Notifications des paramètres de Google Photos, on trouve une section Souvenirs. L'option Souvenirs thématiques dispose actuellement de la description suivante : “Lorsque de nouveaux souvenirs thématiques sont disponibles”. Dans une prochaine mise à jour, elle sera modifiée en “Lorsque de nouveaux souvenirs ou jeux thématiques sont disponibles”. Cela suggère que Google Photos va générer des jeux personnalisés, comme pour les souvenirs, et qu'une notification pourra être envoyée pour nous informer qu'un jeu est prêt.