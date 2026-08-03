Tap to Share arrive sur Android, cette fonction phare de l’iPhone ne sera bientôt plus exclusive à iOS

Bien pratique sur iPhone, la fonction Tap to Share est en cours de développement sur Android. Les transferts de fichiers seront encore plus instantanés qu’avec Quick Share.

S’il y a bien une fonctionnalité que les utilisateurs d’Android peuvent envier aux propriétaires d’iPhone, c’est la simplicité avec laquelle on peut partager des fichiers, liens, localisations, photos et vidéos d’un appareil à l’autre par proximité. Quick Share s’est amélioré, jusqu’à s’offrir une interopérabilité avec l’AirDrop d’Apple sur une sélection de smartphones, mais l’expérience n’est pas encore aussi intuitive et transparente. Mais la situation devrait bientôt évoluer puisque Google est en train de développer une option semblable à Tap to Share pour Android.

En fouillant le code de la dernière mise à jour (26.30.31) des services Google Play, Android Authority a repéré une nouvelle fonction permettant de déclencher un partage de fichiers rapide en rapprochant deux mobiles directement depuis le menu de partage, un système plus rapide qu’en passant par Quick Share. L’utilisateur aura le choix d’activer ou non Tap To Share s’il craint de lancer un partage de fichiers par inadvertance à cause de la nouvelle option.

Tap to Share ne sera plus une exclusivité de l’iPhone

Le média a réussi à forcer Tap to Share dans son état actuel pour nous donner un aperçu de son fonctionnement et de l’interface permettant de le mettre en œuvre. Pour partager un fichier par Tap to Share, il suffira d’appuyer sur le bouton Partager dans le gestionnaire de fichiers ou n’importe quelle autre disposant de cette possibilité. À partir de ce moment, il sera possible de rapprocher les deux appareils pour initier le partage, sans étape supplémentaire. Les captures d’écran ci-dessous l’illustrent bien.

Voici la procédure à suivre comme expliquée par Google à partir de l’écran de partage :

Déverrouillez votre téléphone.

Superposez le haut des deux téléphones, écrans vers le haut. Vous devriez pouvoir voir les deux écrans.

Maintenez les téléphones l’un contre l’autre jusqu’à ce qu’ils s’illuminent.

Il est précisé que si le partage ne fonctionne pas ainsi, les utilisateurs peuvent tenter de nouveau en collant cette fois les deux smartphones dos à dos. Google n’a pas encore officialisé Tap to Share, on ne sait pas quand le déploiement pourrait débuter.