Perséides : c’est LA pluie d’étoiles filantes à ne pas manquer cet été, voici quand et comment l’admirer

Chaque été, la voûte céleste est le théâtre d’une impressionnante pluie de météores : les Perséides. Et cette année 2026, les conditions seront particulièrement favorables pour l’admirer. Date, horaire, nombre de météores par heure… Voici tout ce que vous devez savoir sur cet événement estival phare.

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Crédits : 123RF

« Fermez les yeux et faites un vœu » : cet été, le ciel va vous en offrir bien davantage que le Génie de la Lampe dans Aladdin. Il va en effet se parer de son plus bel habit de lumière : les Perséides. Il s’agit de la pluie de météores phare de l’été.

Si nous évoquions dans le titre de cet article une pluie d’étoiles filantes, il s’agit en réalité d’un abus de langage : les traînées lumineuses éphémères des Perséides naissent de l’incandescence, lors de leur entrée dans notre atmosphère, des poussières de la comète Swift-Tuttle.

Actives entre le 17 juillet et le 24 août, son pic se déroulera cette année dans les conditions d’observation les plus propices possibles. Mais quand interviendra-t-il ? Comment en profiter au maximum ? On vous dit tout dans cet article.

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Perséides : des conditions d’observation idéales en 2026

Les Perséides incarnent la pluie de météores phare de l’année et sûrement la plus populaire. L’éclat de ses traînées est si intense qu’il fait de vos yeux l’instrument idéal pour les observer. La patience (et la résilience) sera toutefois votre plus précieuse alliée : les pluies de météores sont de ces événements dont il est difficile de prévoir l’ampleur précise ou l’heure exacte.

Toutefois, les Perséides figurent parmi les pluies de météores les plus prolifiques : leur taux horaire zénithal (soit le nombre maximal théorique de météores visibles par heure) est de 100. Un véritable feu d’artifice. Surtout, le ciel de 2026 est de notre côté – contrairement à celui de l’an dernier.

En effet, le pic des Perséides va, cette année, partager la vedette avec l’événement astronomique de la décennie : une éclipse solaire. Or, qui dit éclipse solaire, dit Nouvelle Lune. Et ça, c’est justement une excellente nouvelle : cela signifie que notre satellite ne viendra pas gâcher la fête. En un mot, les conditions d’observation seront parfaites.

Perséides pluie météores Ali Jarekji, Reuters
Crédits : Ali Jarekji, Reuters

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Perséides : comment observer la pluie de météores phare de l’année

On l’a dit, vos yeux sont l’instrument idéal pour contempler les Perséides. Mais pour que votre expérience soit optimale, il existe toutefois quelques recommandations :

  • Embrassez la voûte céleste du regard : ne cherchez pas à regarder directement le radiant, ni trop bas vers l’horizon
  • Prévoyez de quoi vous couvrir (oui, même en été, on n’est jamais trop prudent).
  • Pour éviter de vous faire mal au cou, allongez-vous par terre sur une couverture ou sur une chaise longue.
  • Prévoyez quinze à vingt minutes pour permettre à vos yeux de s’adapter aux conditions nocturnes et évitez d’utiliser votre smartphone : vos pupilles se contracteront avec sa luminosité.
  • Évitez la pollution lumineuse en vous éloignant des villes et n’en créez pas vous-même en veillant à éteindre toute source de lumière artificielle intérieure comme extérieure.
Perséides pluie météores NASA
Crédits : NASA

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Perséides : quand observer la célèbre pluie de météores de l’été

On le disait, les Perséides ne sont ni juilletistes, ni aoûtiennes : elles sont à cheval sur les deux mois. Actives entre le 17 juillet et le 24 août, leur ballet ne revêt pas la même intensité chaque nuit.

La nuit de leur pic, soit celle la plus propice à leur observation, sera celle du 12 au 13 août – vous l’aurez sûrement déduit avec la mention de l’éclipse solaire. Contrairement à cette dernière, il n’y a pas d’heure exacte pour observer les Perséides.

Leur spectacle pourrait s’amorcer le 12 août vers 23 heures en France et s’achever vers 11 heures le lendemain. Toutefois, pour maximiser vos chances, mieux vaut parier sur un intervalle entre 4 heures et 6 heures le 13 août.

La nuit blanche risque donc d’être de mise, à moins que vous soyez particulièrement lève-tôt. Mais, cette année surtout, elle devrait en valoir la peine. Pour profiter au maximum de ce spectacle mémorable, prévoyez une session d’observation d’au moins une heure.

En espérant que vos vœux se réalisent… mais ne fermez pas trop les yeux, vous risqueriez de rater ce feu d’artifice époustouflant.


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