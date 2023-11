Black Friday : les écouteurs Sony WF-1000XM5 sont moins chers avec un code promo

Les Sony WF-1000XM5 deviennent moins chers pour le Black Friday 2023, sur le site Rakuten. Pendant quelques heures seulement, les écouteurs sans fil du constructeur japonais passent sous les 245 euros grâce à l'application d'un code promotionnel.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Nous vous invitons à prendre la direction la boutique Boulanger, par l'intermédiaire du site e-commerce Rakuten, où vous avez la possibilité de profiter d'une offre intéressante sur une paire d'écouteurs sans fil Sony à l'occasion du Black Friday 2023.

Jusqu'à ce soir, les écouteurs Sony WF-1000XM5 proposés dans un coloris noir sont à 242,99 euros avec le coupon BLACK7. Le code promo doit être saisi manuellement durant l'étape du panier. Pour information, l'achat des écouteurs vous donne droit à un cashback supplémentaire de 24,65 euros si vous êtes membre du ClubR Rakuten.

Dévoilés au cours de l'été 2023, les successeurs des WF-1000XM4 de Sony sont dotés d'un processeur V2 pour une meilleure réduction de bruit et de la fonction “Spotify Tap”. Concernant l'autonomie, les écouteurs Sony WF-1000XM5 disposent d'une utilisation pouvant jusqu'à 24 heures avec le boitier de recharge fourni. Compatibles avec la recharge sans fil et rapide, les accessoires disposent d'une heure d'écoute après seulement 3 minutes de charge.

Pour en finir avec les caractéristiques des écouteurs, ces derniers bénéficient de la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et d'une compatibilité avec les assistants vocaux Alexa, Google Assistant et Siri. Afin d'en savoir plus sur la paire d'écouteurs de la marque nippone, vous pouvez consulter notre article consacré au test des Sony WF-1000XM5.