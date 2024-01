Le Mac Mini avec M2 est à l'honneur chez Auchan ! Au cours des soldes d'hiver 2024, l'ordinateur fixe d'Apple bénéficie d'une jolie réduction de près de 140 euros. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

L'édition hivernale des soldes 2024 se poursuit avec ce deal en provenance du site Auchan. Jusqu'au 6 février prochain et dans la limite des stocks disponibles, l'enseigne de la grande distribution effectue une remise de 20% sur l'achat d'un ordinateur fixe Apple.

Disponible dans un coloris argent, le Mac Mini avec sa puce M2 est au prix de 559,20 euros au lieu de 699 euros. La réduction de près de 140 euros est automatique, il n'y a donc pas de coupon de réduction à appliquer. Aussi, la livraison du produit high-tech peut se faire gratuitement en point relais.

Sorti il y a un an, le Mac Mini lié au deal Auchan est notamment doté d'une mémoire vive de 8 Go de RAM et de la puce M2 fabriquée par Apple. L'ordinateur fixe de la firme de Cupertino dispose aussi de deux ports Thunderbolt 4, d'un port Ethernet, de deux ports USB‑A et d'une prise casque. La norme Wi‑Fi 6E (802.11ax) et la technologie sans fil Bluetooth 5.3 sont également de la partie. Pour terminer, l'appareil affiche des dimensions de 3,58 cm de hauteur, 19,7 cm de largeur et 19,7 cm de profondeur, et un poids de de 1,18 kilo.