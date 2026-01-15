Tremble, Chrome : le navigateur Samsung Internet est enfin disponible pour tous sur Windows

Le navigateur Samsung Internet peut à présent être téléchargé par tous les utilisateurs sur Windows 11 et 10. Une bonne nouvelle pour ceux qui y ont déjà recours sur leur smartphone.

Il y a quelques semaines, Samsung annonçait le retour surprise de son navigateur web Samsung Internet sur Windows 11 et 10. Mais jusqu'ici, son accès était très limité : il fallait disposer d'un compte développeur Samsung enregistré en Corée du Sud et aux États-Unis pour le télécharger dans les règles. Cette restriction n'est désormais plus d'actualité et tout le monde peut désormais installer Smasung Internet sur son PC, relève SammyGuru.

Il suffit de se rendre sur le site officiel de Samsung pour la télécharger, mais soyez-prévenus : il s'agit encore d'une version bêta. Il est donc possible que vous rencontriez des bugs et que l'expérience manque encore d'optimisation. Mais si Samsung a ouvert les vannes à une bêta publique sans nécessité d'inscription, c'est que son navigateur web est un minimum stable. On se rapproche en tout cas doucement de la sortie officielle du programme, qui va avoir la lourde tâche d'essayer de grapiller des parts de marché à Google Chrome et Microsoft Edge.

Samsung Internet sur Windows, une aubaine pour les possesseurs d'un mobile Samsung

Si on peut penser que Samsung Internet risque d'avoir bien du mal à s'imposer sur Windows face à la rude concurrence dans ce secteur, le navigateur a un grand atout à faire valoir. Il est très utilisé sur mobile, puisqu'il s'agit du navigateur web par défaut de tous les smartphones Samsung, marque de téléphone la plus vendue dans le monde. La version desktop de Samsung Internet va permettre aux utilisateurs de prolonger l'expérience qu'ils connaissent sur mobile vers leur appareil de bureau.

C'est là la grande force de Samsung Internet sur Windows : promettre aux propriétaires d'un smartphone Samsung de synchroniser toutes leurs données, dont l'historique de navigation, les favoris et les informations de formulaire, instantanément entre leur téléphone et leur PC. Le gestionnaire Samsung Pass facilite la connexion aux sites et services en remplissant automatiquement les identifiants enregistrés. Galaxy AI est aussi intégré, proposant de traduire des pages web ou de générer des résumés d'articles.