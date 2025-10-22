On a testé ChatGPT Atlas, le nouveau navigateur d’OpenAI qui veut réinventer Internet

Après avoir conquis les messageries et les applications, ChatGPT s’invite dans votre navigateur. Nous avons pris en main ChatGPT Atlas, la nouvelle interface d’OpenAI qui mélange IA, recherche et surf web.

Depuis plusieurs mois, les outils d’intelligence artificielle s’invitent dans tous les usages du numérique, des moteurs de recherche aux logiciels de travail. OpenAI passe désormais à l’étape suivante avec ChatGPT Atlas, un navigateur qui intègre directement son célèbre chatbot. L’objectif est simple : permettre de naviguer et d’interagir avec l’IA dans une même fenêtre, sans changer d’onglet ni copier le moindre texte.

Disponible dès aujourd’hui sur macOS, ChatGPT Atlas sera bientôt proposé sur Windows, Android et iOS. Il promet une navigation plus fluide et personnalisée, capable d’apprendre les habitudes de l’utilisateur et même d’effectuer certaines tâches seul. OpenAI mise ainsi sur une nouvelle approche du web, déjà explorée par Google et Perplexity, mais ici pensée comme une expérience complète, où l’intelligence artificielle devient le centre de la navigation.

ChatGPT Atlas s’installe sans effort et répond à vos questions le concernant lui-même

L’installation de ChatGPT Atlas sur macOS se fait en quelques minutes. Une fois lancé, le navigateur propose immédiatement d’importer les favoris, les mots de passe et l’historique depuis Safari ou Chrome mais rien pour Firefox. La migration se fait sans souci, et on retrouve rapidement ses repères.

Vient ensuite une fenêtre qui surprend : Atlas invite à le définir comme navigateur par défaut, avec une petite incitation bien pensée. En acceptant, OpenAI offre 7 jours de limites étendues pour ChatGPT, permettant d’envoyer plus de messages, de traiter plus de fichiers et d’utiliser la génération d’images directement dans le navigateur. Un petit bonus malin qui incite à franchir le pas.

Une fois cette étape passée, on découvre une interface très épurée. La page d’accueil affiche uniquement une barre de recherche et un bouton d’accès à ChatGPT. Aucun fil d’actualité, aucun raccourci de site, aucune extension visible. Pour installer ses favoris ou ajouter des liens rapides, il faut aller fouiller dans les paramètres. OpenAI a misé sur la simplicité absolue, presque trop. Mais après tout, quand on a un chatbot intégré, il suffit de lui demander comment faire.

ChatGPT Atlas affiche une page d’accueil épurée mais fonctionnelle

Dès le premier lancement, ChatGPT Atlas surprend par sa simplicité. La page d’accueil se limite à une barre centrale où l’on peut soit taper une adresse web, soit directement interagir avec le chatbot. Sous ce champ, quatre suggestions permettent de tester rapidement les capacités du navigateur :

Agent mode : “Demander à ChatGPT d’exécuter des tâches complexes dans le navigateur”

Ce mode permet à l’IA d’agir seule. Elle peut par exemple comparer des vols, réserver un restaurant ou effectuer une recherche complète sur un sujet.

“Demander à ChatGPT d’exécuter des tâches complexes dans le navigateur” Ce mode permet à l’IA d’agir seule. Elle peut par exemple comparer des vols, réserver un restaurant ou effectuer une recherche complète sur un sujet. List trading workspace artifacts : “Lister les éléments de mon espace de travail”

Une commande pensée pour les utilisateurs professionnels. Elle sert à afficher l’historique ou les pages liées à une activité précise, utile pour retrouver des documents ou des sites visités récemment.

“Lister les éléments de mon espace de travail” Une commande pensée pour les utilisateurs professionnels. Elle sert à afficher l’historique ou les pages liées à une activité précise, utile pour retrouver des documents ou des sites visités récemment. Find the best restaurants near me : “Trouver les meilleurs restaurants près de moi”

Une fonction pratique pour tester la recherche contextuelle d’Atlas. L’IA peut proposer des adresses proches, avec les notes, les prix et même des suggestions selon la cuisine.

“Trouver les meilleurs restaurants près de moi” Une fonction pratique pour tester la recherche contextuelle d’Atlas. L’IA peut proposer des adresses proches, avec les notes, les prix et même des suggestions selon la cuisine. Compare phone plans and pick the best deal : “Comparer les forfaits mobiles et choisir la meilleure offre”

Cette option montre la capacité du navigateur à analyser des informations en ligne. ChatGPT parcourt plusieurs sites et résume les résultats pour aider à faire un choix rapidement.

Ces exemples permettent de découvrir le potentiel d’Atlas sans configurer quoi que ce soit. Le navigateur donne tout de suite un aperçu de ce qu’il sait faire, comme s’il invitait l’utilisateur à expérimenter avant même de commencer à surfer.

Pour tester ce nouveau navigateur, nous avons lancé une requête simple, mais réaliste :

“Aide-moi à organiser un week-end à Rome avec un budget de 300 € par personne pour une famille de quatre personnes.”

La réponse a été quasi instantanée. ChatGPT Atlas ne se contente pas de donner une estimation : il propose un vrai plan de voyage. Il détaille la durée du séjour, les coûts estimés pour l’hébergement, les repas et les transports, puis ajoute quelques astuces pour économiser ou éviter les périodes trop touristiques. L’ensemble est clair, bien présenté et facile à suivre, comme si un assistant personnel planifiait tout à votre place.

Ce qui frappe, c’est la fluidité de la mise en page. L’interface sépare les sections par petits encadrés lisibles et, surtout, reste entièrement navigable : on peut cliquer sur les liens vers les sites mentionnés, comme Weekendesk, Lastminute ou Ou-et-Quand, pour consulter directement les offres. Le résultat est plus complet, et plus concret, que celui du Mode IA de Google, actuellement réservé à certains pays.

En haut de la page, quatre onglets permettent d’aller plus loin selon le type de contenu recherché :

Home : c’est le mode IA principal, celui de ChatGPT connecté à Internet. Il peut rédiger, reformuler, expliquer un sujet ou générer un plan de texte sans quitter la page.

c’est le mode IA principal, celui de ChatGPT connecté à Internet. Il peut rédiger, reformuler, expliquer un sujet ou générer un plan de texte sans quitter la page. Search : il propose une page de résultats classique, avec les sites web les plus pertinents. Petite surprise, Atlas affiche aussi un bouton “Google” qui renvoie directement vers la recherche d’origine dans Chrome, accompagnée d’un résumé IA. Une mise en abyme amusante qui montre à quel point OpenAI s’inspire de l’écosystème Google.

il propose une page de résultats classique, avec les sites web les plus pertinents. Petite surprise, Atlas affiche aussi un bouton “Google” qui renvoie directement vers la recherche d’origine dans Chrome, accompagnée d’un résumé IA. Une mise en abyme amusante qui montre à quel point OpenAI s’inspire de l’écosystème Google. Images : il présente une galerie d’illustrations correspondant au sujet. Dans notre exemple, Atlas affiche des photos du Colisée, de la fontaine de Trevi ou des ruelles de Trastevere.

il présente une galerie d’illustrations correspondant au sujet. Dans notre exemple, Atlas affiche des photos du Colisée, de la fontaine de Trevi ou des ruelles de Trastevere. Videos : il regroupe les résultats issus de YouTube. Cette fois, deux vidéos en français s’affichent : des vlogs et des guides pratiques pour visiter Rome en trois jours. Peu de contenu, mais d’une grande pertinence.

Ce système à onglets rend la recherche bien plus intuitive qu’un simple chatbot. En un clic, on passe d’une réponse rédigée à une exploration visuelle ou à une liste de liens web. ChatGPT Atlas ne cherche pas à remplacer la navigation classique, mais à la rendre plus fluide, plus contextuelle. C’est un fonctionnement hybride, inédit pour un navigateur grand public, qui pourrait bien redéfinir notre manière de chercher sur Internet.

L’arrivée des navigateurs IA comme ChatGPT Atlas marque un tournant pour tout Internet

Après quelques heures d’essai, ChatGPT Atlas apparaît comme un navigateur complet et crédible, capable de rivaliser avec Google Chrome. Certes, il s’appuie encore sur les résultats de Google et reprend certaines idées du navigateur IA de Perplexity, mais l’ensemble est fluide, intégré et déjà très abouti.

Atlas ne se contente pas d’afficher des pages : il comprend, reformule et exécute. On ne cherche plus des résultats, on obtient directement des réponses. Avec lui, la navigation devient une conversation. Lorsqu’on lui demande, par exemple, “Comment optimiser ChatGPT Atlas ?”, il rédige un tutoriel complet sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir un seul site.

Et c’est là que le basculement s’amorce. Si l’IA fournit déjà des réponses détaillées, les sites web risquent de voir une baisse des visites humaines. Le trafic pourrait être absorbé par ces navigateurs intelligents capables de synthétiser, de reformuler et de présenter l’information sans passer par la source.

Cette tendance, que l’on retrouve aussi dans le Mode IA de Google, annonce un changement profond. Le web de demain ne sera plus une collection de pages à explorer, mais un espace où l’on dialogue directement avec une IA qui connaît nos habitudes et nos besoins. Atlas n’est pas juste un navigateur, c’est une interface vers un nouvel Internet, où les résultats deviennent secondaires et la réponse, centrale.