Samsung lance un navigateur web sur Windows 11 et 10

Le navigateur web Samsung Internet débarque sur Windows 11 et 10. Les propriétaires d'un smartphone Samsung pourront enfin utiliser la même application sur leur mobile et leur PC.

Sur ses smartphones, Samsung préinstalle son propre navigateur web, baptisé Samsung Internet. On ne s'y attendait pas forcément, surtout aussi tard, mais celui-ci va se doter d'une version pour ordinateur de bureau. Le fabricant estime que l'arrivée de son navigateur sur Windows va permettre “une expérience plus fluide et connectée au sein de l'écosystème Samsung Galaxy”.

Won-Joon Choi, directeur de la division Mobile eXperience (MX) chez Samsung Electronics, explique que ce portage est aussi l'occasion de “préparer le terrain pour des expériences de navigation plus intelligentes”. Vous le voyez venir, Samsung Internet va sérieusement se mettre à l'IA. “Les fonctionnalités de Samsung Internet redéfiniront la façon dont les utilisateurs interagissent avec le web, en faisant évoluer un navigateur PC passif vers une plateforme d'IA intégrée qui comprend les utilisateurs tout en protégeant les données personnelles à tous les niveaux”, nous promet-on.

Enfin le même navigateur sur son smartphone Samsung et son PC

Samsung Internet va être capable de synchroniser les données de navigation, telles que les favoris et l'historique, entre les versions mobile et PC, comme la plupart des navigateurs web présents sur les deux plateformes. Avec Samsung Pass, les utilisateurs pourront remplir automatiquement des formulaires, ou des champs d'authentification pour se connecter à des sites web. Une fonctionnalité va aussi permettre de reprendre la navigation lorsqu'on passe d'un appareil mobile à un PC.

L'idée est de concurrencer Chrome, qui a l'avantage d'offrir une expérience transparente et fluide entre smartphone et PC. L'adoption de Samsung Internet sur les mobiles pâtit de l'absence de version de bureau, les utilisateurs préférant utiliser un unique navigateur plutôt qu'un sur leur téléphone et un autre sur leur ordinateur, sans transfert des données d'activité entre les deux. Comme sur smartphone, Galaxy AI sera intégré à Samsung Internet pour obtenir des résumés d'article, ou traduire des pages web.

La version bêta de Samsung Internet pour PC est disponible sur Windows 11 et Windows 10 (version 1809 et ultérieures) à partir du 30 octobre 2025 aux États-Unis et en Corée du Sud. Un déploiement à d'autres pays est prévu plus tard, mais Samsung ne communique pas de calendrier.