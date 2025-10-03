La navigateur IA Comet de Perplexity devient gratuit, voici ce qu’il est capable de faire

Perplexity met à disposition de tous son navigateur Comet boosté à l'IA. L'occasion de tester gratuitement ce qui sera probablement le fonctionnement normal d'un tel programme dans un futur plus ou moins proche.

Ouvrir Chrome, Edge ou Safari et chercher un site dans ses favoris, c'est démodé. Ou plutôt, ça va le devenir avec la démocratisation des navigateurs Web boostés à l'intelligence artificielle. Tout le monde s'y met ou presque, à commencer par OpenAI (ChatGPT) qui compte bien grignoter des parts de marché à Google. Notez qu'il ne s'agit pas d'intégrer un chatbot afin d'y avoir accès plus facilement. Le but est de changer profondément la manière dont nous surfons sur Internet.

En juillet dernier, Perplexity annonçait Comet, son navigateur IA. À l'origine uniquement accessible aux abonnés Perplexity Max à 200 $ par mois, il est désormais téléchargeable gratuitement par tout le monde. Idem si vous avez une formule Perplexity Pro ou Plus bien sûr. Vous trouverez un bouton de téléchargement direct au bas de cet article. Que propose Comet concrètement ? Nous l'avons pris en main afin d'en avoir le cœur net.

Voici ce que vous pouvez faire avec le navigateur Internet IA Comet

Après l'installation, une vidéo d'introduction se lance. Vous devrez ensuite choisir un avatar et un nom d'utilisateur. À la fin de la configuration initiale, le programme vous demandera d'approuver ou non 4 choses, comme faire de Comet votre navigateur par défaut. Notez que les 4 cases sont cochées d'emblée, alors prenez le temps de lire et de les décocher le cas échéant.

Le navigateur s'ouvre juste après et vous propose de vous connecter à votre compte Perplexity. Ce n'est pas obligatoire, mais permettra de mieux personnaliser les réponses de l'assistant IA en allant piocher dans les échanges que vous avez déjà eu avec lui.

Si vous avez un abonnement payant à Perplexity, vous accédez à des possibilités supplémentaires comme changer le modèle de langage utilisé pour vos recherches. Voire faire en sorte qu'il soit automatiquement sélectionné en fonction du plus adapté à la requête.

Pour tirer le maximum de Comet, imaginez qu'il s'agit d'un genre d'assistant personnel. Formulez vos requêtes naturellement, comme si vous demandiez à quelqu'un de faire quelque chose pour vous. Le navigateur vous donne des exemples quand vous cliquez dans la zone de saisie. C'est assez vaste. On remarquera que la traduction automatique en français n'est pas encore parfaite, sans être incompréhensible heureusement.

Retenez que le programme accède à tout ce qui se trouve dans la fenêtre. Vous pouvez tout à fait lui demander de se servir de tel ou tel onglet, ce qui évite d'avoir à naviguer vous-même de l'un à l'autre. Même chose avec une application comme Gmail ou votre agenda en ligne. Ci-dessous, une démonstration de cette fonctionnalité très pratique à l'usage.

Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Comet permet bien plus. S'en servir efficacement nécessite de revoir ses habitudes, mais à la longue, la navigation devient fluide et intuitive. Notez qu'il n'est pas forcément adapté aux recherches plus classiques. Google (ou un autre moteur) fournira la réponse plus rapidement. Il n'en reste pas moins un exemple de ce que sera sûrement la navigation Internet de demain, à l'instar de ce que prépare la concurrence comme Dia de la Browser Company.