Chrome fait le plein de nouveautés, l’IA bouleverse l’expérience du navigateur

Google annonce une flopée de nouvelles fonctionnalités pour son navigateur Chrome. Elles sont toutes alimentées par IA, avec Gemini à la baguette.

Google distille des touches d'IA dans de nombreux produits logiciels, mais jusqu'ici, Chrome n'en avait pas bénéficié. Une anomalie alors que la firme est un pionnier de l'industrie en matière d'IA et que Microsoft a déjà largement misé sur l'IA avec Copilot pour transformer son navigateur Edge. Mais voilà que Google passe la vitesse supérieure.

Gemini est déployé sur Chrome dans sa version Windows, Mac et Android. L'assistant IA sera rendu disponible prochainement sur iOS. Sur l'interface de bureau, un raccourci fait son apparition dans le coin supérieur droit. Sur mobile, une pression longue sur le bouton d'alimentation quand Chrome est en premier-plan permet d'invoquer Gemini. Le chatbot dans sa forme intégrée au navigateur permet de discuter et de poser des questions d'ordre général, mais aussi sur les pages web qui sont ouvertes.

Gemini s'intègre au cœur de l'expérience Chrome

Sur Chrome, Gemini va prendre en charge plusieurs onglets en simultané. Il ne sera donc pas cantonné au site qui est actuellement affiché. Il pourra ainsi comparer et synthétiser rapidement les informations de plusieurs pages web. Si vous planifiez vos vols, votre hôtel et vos activités de vacances à partir de plusieurs sites, Gemini pourra rassembler toutes les données du voyage en un seul endroit pour faciliter votre organisation et les préparatifs. Autre situation, plusieurs articles sur un même sujet pourront être analysés pour obtenir un rapport complet sur celui-ci.

Vous ne parvenez pas à remettre la main sur ce site web bien utile que vous avez consulté il y a quelque temps ? Gemini nous aide à le retrouver. On peut par exemple demander à l'assistant “Quel était le site web sur lequel j'ai vu le bureau en noyer la semaine dernière ? “ ou “Quel était ce blog que j'ai lu sur les achats de rentrée ?”, l'IA se charge de fouiller l'historique de navigation à notre place.

On apprend aussi que Google a optimisé l'intégration entre Gemini dans Chrome et les applications Google, comme Agenda, YouTube ou Maps. L'internaute pourra ainsi planifier des réunions ou consulter sa localisation sans quitter la page en cours de consultation. Et si vous cherchez un endroit précis dans une vidéo YouTube, il vous suffit de décrire la scène à Gemini, qui vous y mènera immédiatement.

Dans un premier temps, toutes ces fonctionnalités seront disponibles aux États-Unis sur les appareils configurés en anglais. Elles seront peu à peu déployées dans le reste du monde. En Europe, certaines d'entre elles pourraient être bridées ou exiger le consentement de l'utilisateur au traitement de ses informations personnelles.

L'IA au service de la sécurité

Actuellement, en cliquant sur la barre d'URL de Chrome, s'affiche l'option “Poser des questions à Google à propos de cette page”, qui est alimentée par Google Lens. Chrome va désormais y suggérer des questions pertinentes en fonction du contexte de la page et y répondre dans un aperçu IA affiché dans un volet à droite de l'écran. Il sera possible de poser des questions plus précises après la première réponse de l'IA. En outre, le mode IA de Google Search s'invite directement dans la barre de recherche. Il sert à poser des questions plus longues et plus complexes, dans un langage naturel, plutôt que de lancer une recherche web standard avec des mots-clés. Ces deux nouveautés seront déployées en anglais aux États-Unis d'ici à la fin du mois de septembre et seront étendues à d'autres pays et langues dans les semaines à venir.

L'IA de Chrome va aussi permettre de modifier ses mots de passe compromis en une seule étape et de bloquer les notifications douteuses et les demandes d'autorisations indésirables. Gemini Nano, déjà au travail pour identifier les arnaques au support technique, va aussi protéger contre les sites qui utilisent de faux virus ou de faux cadeaux publicitaires pour piéger les internautes.

Google explique que des fonctionnalités d'agent seront ajoutées à Gemini pour Chrome dans les prochains mois. “Celles-ci permettront à Gemini de gérer les tâches fastidieuses qui vous prennent tant de temps, comme prendre rendez-vous chez le coiffeur ou commander vos courses hebdomadaires”, fait savoir l'entreprise. L'utilisateur sera en mesure de faire agir Gemini à sa place sur un site web. L'IA sera par exemple capable de faire nos courses en ligne à notre place en suivant nos indications.