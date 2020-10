TousAntiCovid permettra bientôt de remplir l’attestation de déplacement sur smartphone

L'application de suivi des contacts TousAntiCovid devrait prochainement proposer de remplir l'attestation de sortie dérogatoire directement sur votre smartphone. Pour l'heure, il faut néanmoins se contenter du générateur disponible sur le site du ministère de l'Intérieur.

En réponse à la seconde vague de l'épidémie de COVID-19, et au risque de surcharge des hôpitaux, Emmanuel Macron a annoncé mercredi soir le reconfinement des Français à partir de vendredi 30 octobre 2020. Le confinement sera cette fois-ci allégé sur trois points principaux : “les écoles resteront ouvertes, le travail pourra continuer, les Ehpad et les maisons de retraite pourront être visités », comme l'a annoncé Emmanuel Macron.

Les hôpitaux de l'hexagone commencent en effet à être “submergés par l'accélération soudaine de l'épidémie” à mesure que l'hiver s'installe. La situation en France évoque d'ailleurs celle de nombreux autres pays du continent. La chancelière allemande Angela Merkel a par exemple annoncé un reconfinement partiel du pays à compter du 2 novembre, là encore pour éviter l'engorgement des hôpitaux et des cas inacceptables de “tri des malades” (à savoir que des médecins pourraient être forcés de choisir entre sauver un malade plutôt qu'un autre faute de capacités suffisantes).

TousAntiCovid pourrait intégrer le générateur d'attestation dès la semaine prochaine

Du coup, comme au printemps, et jusqu'au 1er décembre au moins, il faudra de nouveau porter sur soi une attestation de sortie dérogatoire dès que vous quittez votre domicile. Sous peine de s'exposer à une amende de 135 euros. Cette attestation pourra comme la dernière fois être imprimée et complétée à la main, recopiée sur papier libre, ou être générée sur votre smartphone via le site du ministère de l'Intérieur. Dans ce cas, un QR Code est alors créé pour faciliter les contrôles. Alors que la nécessité de ce type de mesure s'installe dans le temps, le gouvernement aurait décidé d'intégrer un générateur d'attestation directement dans l'application TousAntiCovid.

Selon BFMTV, cette nouvelle fonctionnalité sera intégrée à TousAntiCovid via une prochaine mise à jour, probablement dès la semaine prochaine. Les équipes de développement de TousAntiCovid sont à pied d’œuvre pour améliorer continuellement l'application depuis son lancement la semaine dernière. On apprend au passage que des mises à jour sont prévues à un rythme très soutenu, toutes les deux semaines. Contrairement à StopCovid qui a été dans l'ensemble plutôt boudée par les Français, la nouvelle mouture TousAntiCovid bat des records de téléchargements.

L'application reste numéro une des applications les plus téléchargées sur le Google Play Store et l'Apple App Store. En début de semaine, on apprenait que TousAntiCovid avait été téléchargée 4,2 millions de fois. Un chiffre vraisemblablement encore plus élevé au moment où nous écrivons ces lignes.

