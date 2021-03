Nouvelle attestation de déplacement Covid-19 : où télécharger les dérogations de sortie ?

C'est le retour au confinement pour 21 millions de Français dès le samedi 20 mars 2021. Le Premier ministre a annoncé jeudi un reconfinement dans les territoires les plus touchés par la troisième vague du Covid-19. Dans les autres départements, le couvre-feu passe à 19 heures. Une nouvelle attestation devra justifier vos déplacements en journée comme le soir dans les 8 départements de l'Île-de-France, dans les Hauts-de-France et dans une partie de la Normandie.

Plusieurs décisions sont à retenir du point de presse du Premier ministre Jean Castex. L'Ile-de-France, les Hauts-de-France, les Alpes-Maritimes, l'Eure et la Seine-Maritime entrent en confinement le samedi 20 mars 2021 (la nuit du vendredi au samedi à 00h). Alors qu'une généralisation du confinement les week-ends était annoncée comme l'option la plus plausible, le gouvernement a finalement opté pour des mesures plus fortes.

L'apparition de nouveaux variants du Covid-19 et la saturation des services de réanimation imposent la remise sous cloche de certains territoires. La durée du confinement sera d'au moins quatre semaines, soit jusqu'au vendredi 16 avril 2021. Les commerces non essentiels referment leurs portes 7 jours sur 7. Et contrairement au précédent confinement, le rayon des sorties récréatives autour du domicile passe à 10 km.

Où télécharger l'attestation dérogatoire pour se déplacer pendant le confinement dès le 20 mars 2021 ?

Comme d'habitude, vous pourrez télécharger la nouvelle attestation ici même, sur cette page ou sur le site du ministère de l'Intérieur. Vous pourrez également générer l'attestation de déplacement sur smartphone ou depuis l'application TousAntiCovid. Nous attendons toujours le décret fixant les modalités de l'attestation de déplacement.

Jean Castex en a toutefois déjà énuméré les grandes lignes. Les motifs de déplacement restent globalement les mêmes que lors des précédents confinements. Les principales nouveautés concernent, « les déplacements dans un rayon maximal de 10 kilomètres autour du domicile » et non plus d'un kilomètre. Aucune limite de temps n'est par ailleurs imposée désormais ce qui constitue un assouplissement important.

Les motifs validés sont : l'activité physique individuelle des personnes, la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile et les besoins des animaux de compagnie. Les pratiques sportives collectives et toute proximité avec d'autres personnes restent interdites. Les déplacements interrégionaux sont également interdits, vous ne pourrez donc pas passer d'une zone rouge confinée à une zone verte.

Les écoles maternelles, primaires et les collèges resteront ouverts. Les lycées quant à eux passent tous en demi-jauge dans les 16 départements en confinement. Enfin, seuls les commerces dits « de première nécessité » garderont leurs portes ouvertes. Les disquaires et les libraires en font désormais partie, ce qui représente un autre changement par rapport aux précédents confinements.

Pour résumer les nouvelles mesures phares :

Sorties récréatives dans un rayon maximal de 10 kilomètres autour du domicile et sans limite de durée

Déplacements interrégionaux interdits dans les zones confinées

Les écoles maternelles, primaires et les collèges restent ouverts. Les lycées passent en demi-jauge

Fermetures des commerces non-essentiels. Les disquaires et les libraires sont autorisés à ouvrir.

Les 16 départements concernés par le nouveau confinement

Aisne ; Alpes-Maritimes ; Essonne ; Eure ; Hauts-de-Seine ; Nord ; Oise ; Paris ; Pas-de-Calais ; Seine-et-Marne ; Seine-Maritime ; Seine-Saint-Denis ; Somme ; Val-de-Marne ; Val-d'Oise ; Yvelines.

Attestation de déplacement : le couvre-feu passe à 19 heures

Dans les départements non concernés (pour l'instant) par le reconfinement, le couvre-feu ne s'arrête pas. Quelques changements entrent toutefois en vigueur dès le samedi 20 mars. Le couvre-feu commence désormais à 19 heures, et ce, pour anticiper le passage à l'heure d'été le 28 mars 2021. Quant aux dérogations, elles restent les mêmes que celles prévues sur l'actuelle attestation de couvre-feu.

Où télécharger l'attestation couvre-feu ?

Peu de choses changent comparativement au couvre-feu déjà en place. Les restrictions démarrent désormais à 18h partout en France, et ce jusqu'à 6h le lendemain. Les documents dérogatoires sont toujours les mêmes. Vous pouvez les télécharger ici même ou générer l'attestation numérique grâce aux liens ci-dessous.

Attestation de déplacement dérogatoire

Justificatif de déplacement professionnel

Justificatif de déplacement scolaire

Quels risques en cas de défaut d'attestation de déplacement ?

Tout déplacement non justifié à partir du 20 mars 2020 vous expose à une amende de 135 euros. Les récidives dans un délai de 15 jours font passer l'amende à 200 euros. Enfin, pour 3 infractions successives en moins de 30 jours, vous risquez une amende de 3750 euros et une peine d'emprisonnement de 6 mois.