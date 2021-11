TousAntiCovid vous alertera quand votre passe sanitaire est périmé

TousAntiCovid s’adapte à la politique vaccinale gouvernementale. Alors que la campagne de rappel démarre, l’application va alerter les utilisateurs dont le passe sanitaire ne sera plus valable. Il suffira ensuite d’ajouter au carnet de vaccination le QR Code du rappel afin que le passe redevienne actif. En outre, un test PCR ne sera plus valable que 24 heures.

Olivier Véran, ministre des solidarités et de la santé, organisait aujourd’hui, jeudi 25 novembre 2021, une conférence de presse afin de faire le point sur les conditions sanitaires françaises. Vous le savez certainement : la France fait l’objet d’une cinquième vague épidémique. Le variant « Delta », largement plus virulent que la souche que nous avons connue au début de la crise sanitaire début 2020, provoque une augmentation des cas et des hospitalisations. Et cela amène le gouvernement à réagir.

La première réaction est évidemment de renforcer les mesures qui limitent la propagation du virus : réinstauration du masque obligatoire dans les lieux publics fermés, étude de la vaccination pour les enfants âgés de 5 à 11 ans, ou encore campagne vaccinale de rappel avec l’ouverture, la réouverture ou le renforcement des centres de vaccination en France. Rappelons que tous les professionnels de santé peuvent désormais injecter le vaccin à une personne et qu’il est possible de s’inscrire sur Doctolib pour en profiter, même si le site est parfois saturé.

TousAntiCovid vous avertit si votre passe sanitaire est périmé

Dans son discours, Olivier Véran confirme que l’efficacité du vaccin baisse considérablement plus vite qu’attendu. Les personnes qui ont déjà eu la COVID-19 ont une immunité naturelle plus forte que ceux qui n’ont jamais été en contact avec le virus. Si bien que ces derniers redeviennent des personnes à risque, aussi bien pour eux-mêmes que leurs proches. En conséquence, le passe sanitaire aura une validité maximale qu’il faudra désormais renouveler.

À compter du 15 décembre, le passe sanitaire de toutes les personnes de 65 ans et plus qui se sont fait vacciner sept mois auparavant (ou davantage) sera désactivé dans l’application TousAntiCovid. En pratique, si vous avez été vacciné le 15 mai 2021 (ou avant), votre passe sanitaire sera désactivé dans l’application le 15 décembre. Ce sera également le cas à compter du 15 janvier pour toutes les personnes majeures vaccinées avant le 15 juin. Et vous recevrez une alerte si c'est le cas.

La dose de rappel réactive le passe sanitaire dans TousAntiCovid

Pour le réactiver, rien de plus simple : il suffit de bénéficier d’une dose de rappel du vaccin. Il est possible de la recevoir cinq mois après avoir reçu la deuxième injection. À l’issue, vous recevez un nouveau QR Code qu’il faut saisir dans le carnet de vaccination de l’application TousAntiCovid. Et le tour est joué. Pour rappel, la dose de rappel est ouverte aux plus de 65 ans (ou des personnes ayant des comorbidités ou immunodéprimées) depuis le 1er septembre et le sera à toute personne majeure le 27 novembre.

Côté test PCR, quelques changements également. Un test PCR ne donnera accès au passe sanitaire que 24 heures et non plus 72 heures comme aujourd’hui. Cette mesure entrera en vigueur le 29 novembre 2021. Le test reste évidemment payant, sauf ordonnance du médecin pour les personnes symptomatiques. Le QR Code peut aussi être saisi dans le carnet vaccinal.