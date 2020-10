TousAntiCovid : déjà 4,2 millions de téléchargements pour l’application de suivi

TousAntiCovid compte déjà 4,2 millions de téléchargements sur l'App Store et le Play Store. La nouvelle version de l'application de suivi contre le Covid-19 est finalement parvenue à séduire les Français. Néanmoins, l'application de contact tracing est encore loin d'être une réussite. Explications.

Après l'échec de StopCovid, le gouvernement s'est engagé à corriger le tir en transformant l'application de traçage en TousAntiCovid. Si l'application de suivi fonctionne toujours de la même manière, elle est désormais enrichie d'un portail d'alerte et d'informations liées au coronavirus et d'un mode d'emploi plus clair.

Disponible depuis le 22 octobre sur Android et iOS, l'application de contact tracing a rapidement rencontré le succès dont StopCovid avait été privé. Quelques heures après l'arrivée de TousAntiCovid sur le Play Store et l'App Store, les serveurs sont tombés en panne face à la forte affluence enregistrée.

Un succès à nuancer

Quelques jours après son entrée en scène, TousAntiCovid enregistrait déjà plus de 1,2 million de téléchargements. Ce 27 octobre, l'application a dépassé le seuil des 4,2 millions de téléchargements, affirme la ministre déléguée chargée de l’Autonomie, Brigitte Bourguignon, lors d'une allocution devant l’Assemblée nationale. Après le flop de StopCovid, le gouvernement cherche à mettre en avant le succès apparent de sa “nouvelle application”.

Néanmoins, le succès fulgurant de TousAntiCovid reste à nuancer. Parmi les 4,2 millions de téléchargements enregistrés par l'application, on compte les 2,5 millions de téléchargements de StopCovid. En effet, les personnes ayant installé la première version de l'application de traçage sont comptabilisées dans le total. In fine, la nouvelle itération n'a généré qu'environ 1,7 million de téléchargements. Ce score reste honorable.

De même, on ignore combien de personnes utilisent effectivement l'application et l'activent lorsqu'ils risquent de se retrouver dans un endroit public, comme l'a demandé Macron lors de son allocution télévisée. Les nombres de téléchargements ne reflètent pas l'utilisation réelle de l'application.

Enfin, le chemin est encore long pour TousAntiCovid puisse avoir un impact significatif sur l'évolution de l'épidémie en France. Pour fonctionner, l'application doit absolument être installée par 14% de la population française. Actuellement, on tourne plutôt autour des 8%. Avez-vous installé TousAntiCovid sur votre smartphone ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : 20Minutes