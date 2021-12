TousAntiCovid : l’association Interhop réclame un rapport du gouvernement sur l’efficacité réelle de l’application

TousAntiCovid est-elle réellement efficace ? C’est précisément la question que se pose InterHop, association qui promeut les logiciels libres et la sécurité des données de santé. Cette dernière rejoint ainsi la CNIL, qui réclame ce même rapport depuis des mois au gouvernement.

Depuis son lancement, TousAntiCovid est dans le radar des défenseurs de la vie privée. En effet, difficile de ne pas se montrer suspicieux face à une application gouvernementale qui collecte ses données personnelles. Pour faire passer la pilule, les autorités déclarent que « le fichier VACCIN COVID a pour objectif la mise en œuvre, le suivi et le pilotage des campagnes vaccinales contre la COVID-19. Il comprend des informations sur les personnes invitées à être vaccinées ou déjà vaccinées afin notamment d’organiser la campagne de vaccination ».

Après sa mise à jour de cet été, l’application a même été directement accusée d’espionner ses utilisateurs. Il n’en a pas fallu plus à la CNIL pour demander au gouvernement un rapport concret statuant les résultats obtenus par le dispositif. En vain. Pour l’heure, les autorités n’ont pas encore répondu à la requête de l’organisme. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir relancé, alertant « à plusieurs reprises sur le risque d’accoutumance et de banalisation de tels dispositifs attentatoires à la vie privée, craignant le glissement vers une société où de tels contrôles deviendraient la norme et non l’exception ».

Le gouvernement refuse de dire si TousAntiCovid est vraiment efficace

L’association InterHop, spécialisée dans la défense des logiciels libres et du droit à la vie privée, a donc décidé de se joindre à la CNIL en appelant le gouvernement à enfin réaliser l’étude qui lui est demandée, jugeant celle-ci nécessaire pour « apprécier la nécessité et la proportionnalité relativement aux atteintes aux libertés individuelles en cause, dont le droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles ».

Sur le même sujet : TousAntiCovid vous alertera quand votre passe sanitaire est périmé

De son côté, le gouvernement, en la personne de son porte-parole Gabriel Attal, déclare que « les preuves concrètes, nous les avons : l’augmentation très forte de la couverture vaccinale à la suite de la mise en place du pass est une démonstration de l’efficacité du pass sanitaire […]. S’il faut que tout cela soit formalisé dans un document transmis à la CNIL, je n’ai aucun doute que mes collègues concernés du gouvernement le feront ». En attendant, nous avons écrit un guide qui vous permet de vous protéger contre la collecte de données par l’application.

Source : InterHop