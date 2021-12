TousAntiCovid est l’application la plus téléchargée de 2021 sur iPhone, devant WhatsApp et Instagram

Lors des App Store Awards 2021, Apple a révélé la liste des applications les plus téléchargées de l’année sur iPhone. Comme on pouvait s’y attendre, c’est TousAntiCovid qui rafle la première place aux réseaux habituels, sûrement propulsés par la mise en place du pass sanitaire. WhatsApp et Instagram viennent compléter le podium.

Fin d’année rime avec bilan. YouTube a dressé la liste des vidéos les plus visionnées de l’année 2021, Spotify a fait de même avec les artistes les plus populaires de sa plateforme, c’est au tour d’Apple de révéler les applications les plus téléchargées de l’App Store. C’est précisément ce qu’a fait la firme de Cupertino avec ses désormais traditionnels App Store Awards.

Cette année, TousAntiCovid remporte la couronne du côté des applications gratuites. L’obligation de présenter un pass sanitaire pour entrer dans les lieux publics a fait exploser le nombre de téléchargements, au point de passer devant les habituels réseaux sociaux. On retrouve ainsi WhatsApp et Instagram à la suite du podium. TikTok, application la plus téléchargée en mai, se retrouve aujourd’hui quatrième.

Voici la liste des applications les plus téléchargées sur iPhone en 2021

Concernant les jeux mobiles, le raz-de-marée Among Us confirme sa position de leader, tandis que Call of Duty est toujours aussi populaire, comme le montre sa 9e place. Fortnite n’est bien évidemment pas dans le classement, puisque le battle royale a été banni de l’App Store à l’été 2020, ce qui a entraîné un long bras juridique entre Apple et Epic Games. Minecraft, Monopoly et Football Manager compose à eux trois le podium des jeux payants. Retrouvez la liste complète ci-dessous.

Classement des applications gratuites

TousAntiCovid WhatsApp Messenger Instagram TikTok YouTube Snapchat Google Maps Facebook Messenger Gmail

Classement des applications payantes

Forest WeatherPro TouchRetouch Procreate Pocket AutoSleep Human Anatomy Atlas 2021 PeakFinder FiLMiC Pro Facetune Threema

Classement des jeux gratuits

Among Us Project Makeover Count Masters: Crowd Runner 3D Subway Surfers Water Sort Puzzle Magic Tiles 3 : Piano Game Shortcut Run Roblox Call of Duty : Mobile Brawl Stars

Classement des jeux payants sur iPhone