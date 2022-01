TousAntiCovid est l’application préférée des Français avec 50 millions de téléchargements

TousAntiCovid bat tous les records de téléchargements. Au micro de France Inter, Cédric O a affirmé que l’application se trouve sur presque 50 millions d’appareils. Un chiffre largement aidé par les différentes mesures gouvernementales, la mise en place du pass sanitaire en tête.

Apple avait annoncé la couleur en décembre dernier en dévoilant son classement des applications les plus téléchargées. Ce vendredi, le secrétaire d’État au numérique Cédric O a confirmé la chose au micro de France Inter. TousAntiCovid est bel et bien l’application numéro un auprès des Français. Au total, ce sont « un tout petit peu moins de 50 millions de téléphones ou montres » qui ont installé le dispositif, ce qui en fait « a priori l’application française la plus téléchargée de l’Histoire ».

Cédric O précise en outre que « il y a aujourd’hui chaque jour 50 000 personnes qui reçoivent une notification pour dire qu’ils sont cas contact », soulignant la recrudescence des contaminations liée à l’arrivée du variant Omicron dans le pays. Après des débuts en demi-teinte, la mise en vigueur du pass sanitaire, et désormais du pass vaccinal, a fait exploser le nombre d’utilisateurs grâce à son intégration dans l’application.

TousAntiCovid est l’application la plus téléchargée de tous les temps en France

D’autres fonctionnalités, ajoutées au fur et à mesure des mises à jour, peuvent également expliquer ce succès soudain : attestations de déplacement, données générales sur la pandémie, actualités en temps réel… Pour autant, TousAntiCovid est encore loin de faire l’unanimité. En premier lieu, il y a ceux qui alertent sur l’inefficacité apparente de l’application, due entre autres à l’obligation pour les deux personnes (contaminée et contaminant) d’avoir activé le Bluetooth avant de se croiser.

Notons par ailleurs que l’association Interhop a récemment exigé du gouvernement un rapport statuant de l’efficacité réelle du dispositif, demande à laquelle l’intéressé n’a pas encore donné suite. Mais surtout, cette dernière est accusée de mettre en danger la vie privée de ses utilisateurs, de par le nombre grandissant de données qu’elle collecte. Il y a certes la possibilité de désactiver cette option, mais la confiance déjà fragile a été rompue pour beaucoup.