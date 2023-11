Quels smartphones Android et iOS offrent la meilleure autonomie en 2023 ?

Si vous avez un smartphone, vous avez probablement déjà été angoissés face à une batterie qui fond rapidement. L’autonomie est l’un des points les plus importants lors du choix de votre prochain appareil, et une étude a essayé de savoir lesquels étaient les plus performants.

Selon Counterpoint, sept personnes sur dix ont déjà exprimé leur inquiétude lorsque la batterie de leur téléphone tombe en dessous de 20%. Les fabricants s’efforcent donc de rendre leurs appareils toujours plus autonomes, mais tous ne sont pas aussi performants dans ce domaine.

ElectronicsHub s’est donc plongé dans les données de Phonesdata.com, en listant la taille des batteries des smartphones commercialisés par les 30 plus grandes marques de smartphones au monde depuis 2018. Évidemment, on rappelle que l’autonomie n’est pas que dictée par la capacité des batteries, mais elle est toujours un bon indicateur pour vous donner une idée de ce qu’il faut attendre.

Quels smartphones utilisent les batteries les plus grosses ?

L'iPhone 15 Pro Max s'est imposé comme le leader des appareils Apple, avec capacité de 4422 mAh et une autonomie de 14 heures. À l'inverse, l'iPhone SE 2 est resté à la traine avec un maigre 1821 mAh, ce qui met en lumière l’écart conséquent que l’on peut parfois trouver au sein de la gamme d'une même marque. En pratique, l’iPhone SE 2 est plus de deux fois moins autonome que le meilleur appareil d’Apple.

Le Galaxy F62 de Samsung a remporté la palme de la batterie la plus grande, avec une capacité de 7 000 mAh. En revanche, le Galaxy A2 Core n’offre lui qu’une batterie de 2600 mAh, donc tous les smartphones Samsung ne sont pas non plus logés à la même enseigne.

Du côté de Xiaomi, des modèles tels que le Redmi 10 Power, qui affiche une capacité impressionnante de 6 000 mAh, garantissent une longue autonomie. À l'inverse, le Redmi 6A se contente d'une modeste batterie de 3 000 mAh, ce qui met en évidence la diversité des capacités de la batterie de la marque.

Qui sont les fabricants qui mettent l’accent sur l’autonomie ?

Si l'on examine les tendances des marques en matière de capacité de batterie, on constate que LG est l’un des fabricants qui utilisent les batteries les plus petites, la plupart de ses smartphones étant équipés de batteries de moins de 4000 mAh. À l’inverse, Infinix a positionné la majorité (81,48 %) de ses téléphones dans la catégorie la plus élevée (plus de 5 000 mAh).

Les préférences des consommateurs, telles qu'elles ressortent d'un sondage réalisé par Android Authority en 2022, indiquent que deux tiers des utilisateurs recherchent une capacité de batterie comprise entre 4001 mAh et 5000 mAh lors de l'achat d'un nouveau téléphone.

Apple est probablement le fabricant qui a le plus évolué ces dernières années en termes de capacité des batteries, même s’il est toujours à la traine par rapport à la plupart de ses concurrents. Le géant américain a enregistré une amélioration significative, passant d'une valeur médiane de 2942 mAh en 2018 à 3866 mAh en 2023.

Comment améliorer l’autonomie de votre smartphone ?

En attendant de vous procurer un smartphone encore plus endurant, plusieurs astuces s’offrent à vous pour optimiser l’autonomie de votre appareil actuel. Le réglage des paramètres, comme l'ajustement de la luminosité de l'écran et de son taux de rafraichissement, l'activation des modes d'économie d'énergie et la gestion des applications en arrière-plan, peut avoir un impact significatif sur les performances de la batterie.

En outre, adapter l’usage de son smartphone, comme le fait d'éteindre son appareil pendant la nuit et de s'abstenir de le charger à plus de 100 %, contribue à prolonger la durée de vie de la batterie, car cela consommera moins de « cycles » de charge.

S’il vous arrive souvent d’être à court d’autonomie, on ne peut que vous recommander de vous tourner vers une batterie externe, et notre guide dédié vous aidera probablement à y voir plus clair parmi tous les modèles disponibles.

Source : ElectricsHub