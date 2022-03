Tirexo : voici la nouvelle URL officielle du site de téléchargement et de streaming

Le célèbre site de téléchargement vient tout juste d’annoncer sa nouvelle adresse sur son compte Twitter. Tout comme ses comparses, il n’a d’autres choix que de modifier régulièrement son nom de domaine pour échapper au blocage des FAI. Retrouvez donc tout ce qu’il faut savoir sur le site ainsi que sa nouvelle URL dans cet article.

Il n’est pas rare de voir les sites de téléchargement illégal changer d’adresse. Cpasbien, Zone-Téléchargement, YggTorrent… En France, c’est même presque un sport national, bien que les autres grandes plateformes internationales, à l’instar de ThePirateBay, ont également recours à cette technique. Ce n’est pas par fantaisie ou pas envie de changement : bien souvent, c’est pour échapper aux sanctions des FAI.

Tirexo, qui a connu une ascension fulgurante ces derniers mois, rejoint donc le mouvement. Sur Mastodon, le site a annoncé sa nouvelle adresse officielle. L’occasion de revenir sur la proposition de la plateforme et sur les raisons qui l’ont poussé à opérer cette migration. Et, bien entendu, de transmettre la nouvelle URL officielle.

🔎 Tirexo, à quoi ça sert et comment ça marche ?

110 000 films, 28 000 séries ou encore 17 000 animes : le palmarès de Tirexo est pour le moins impressionnant. En seulement quelques mois, le site s’est frayé une place parmi les grands noms du téléchargement illégal français. Par ailleurs, la plateforme ne se contente pas de proposer de quoi occuper vos soirées devant la télévision. On y retrouve également des logiciels Windows et Mac, des applications Android et iOS, des albums ou encore des jeux vidéo.

Sur le même sujet : OxTorrent — voici la nouvelle adresse du site de téléchargement

Tout comme Zone-Téléchargement, Tirexo n’héberge officiellement aucun de ces contenus, ce qui rend difficile sa condamnation par la justice. En revanche, il met bel et bien à disposition des liens vers la plateforme de téléchargement, le plus souvent UpToBox, 1fichier, Turbobit et Uploaded. Pour cette raison, il subit régulièrement les foudres des autorités et des FAI.

🤔 Pourquoi est-il souvent compliqué de se connecter à Tirexo ?

Voilà donc pourquoi il arrive que le site soit inaccessible à son adresse habituelle, et que vous n’arriviez pas à retrouver son URL actuelle. Les sites de téléchargements illégaux sont souvent la cible de sanctions judiciaires, qui ordonnent leur blocage pour empêcher les utilisateurs de mettre la main sur du contenu gratuitement.

Pour continuer à leurs activités, il arrive que les sites en question changent d’adresse donc, mais également utilise des proxys ou des sites miroirs. C’est notamment de cette manière que The Pirate Bay est toujours en activité, et ce, des années après son blocage officiel par les autorités américaines.

🆕 Quelle est la nouvelle adresse de Tirexo ?

Le 2 février dernier, Tirexo a partagé sa nouvelle adresse sur son compte Mastodon. Si vous n’arrivez plus à accéder au site depuis cette date, vous en connaissez désormais la raison. Si vous êtes un habitué du site, on vous conseille de consulter régulièrement son fil d’actualité sur la plateforme, au moins lorsque vous rencontrez des problèmes pour vous connecter. Voici donc la nouvelle URL officielle de Tirexo :

www.tirexo.art

Tirexo précise par ailleurs que ce changement est bel et bien dû à un blocage de DNS par les FAI. Notez que le dernier en date remonte au 23 juillet 2021. Les migrations ne sont donc pas aussi récentes que les autres gros sites de téléchargement, mais mieux vaut rester vigilants pour ne pas rater les nouvelles URL lorsqu’elles sont annoncées.

⚙ Comment contourner les restrictions et changer de DNS ?

Malgré cette nouvelle adresse, vous pouvez toujours rencontrer quelques difficultés à accéder au site. En effet, il est possible que le DNS bloque toujours le site. Dès lors, on vous conseille de vous rendre dans les paramètres de votre navigateur et de configurer les réglages comme indiqué dans la capture ci-dessous. Essayez notamment de régler le DNS primaire sur 1.1.1.1 et le DNS secondaire sur 1.0.0.1.

Autre solution, le VPN s’avère ici particulièrement efficace. Si vous ne savez pas lequel choisir, vous pouvez consulter notre guide des meilleurs VPN de 2021. Enfin, vous pouvez toujours opter pour une plateforme de streaming légale pour éviter les problèmes. En fonction de ce que vous avez l’habitude de regarder, il y en a forcément une qui correspondra à vos besoins.