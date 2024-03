TikTok vit peut-être ses derniers jours, l’application pourrait être bannie bientôt

Cela fait plusieurs années que TikTok est sur la sellette aux États-Unis, et le gouvernement vient d’accélérer les procédures pour faire interdire l’application sur son territoire, à moins que TikTok ne se plie aux nouvelles règles.

TikTok pourrait être interdite ou forcée de vendre aux États-Unis, si un nouveau projet de loi adopté par un groupe bipartisan de législateurs devient une loi. Le projet de loi, qui vise à protéger les données américaines de l'accès chinois, a été approuvé à l'unanimité par la commission de l'énergie et du commerce jeudi, et va maintenant être soumis au vote de l'ensemble de la Chambre des représentants.

Le projet de loi, qui a été négocié pendant des mois, donne à TikTok moins de six mois pour se désengager de ByteDance, sous peine de se voir bloquer l'accès aux applications et aux sites d'hébergement web aux États-Unis. Les auteurs du projet de loi ont déclaré que l'objectif n'était pas d'éliminer TikTok, mais de prévenir la menace que représente pour la sécurité nationale le fait qu'une entreprise chinoise recueille de grandes quantités de données américaines.

TikTok est dans le viseur du gouvernement américain

Le projet de loi a reçu le soutien des deux partis et de la Maison-Blanche. Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a salué le projet de loi comme « une mesure bipartisane importante pour s'attaquer à la Chine, notre plus grand ennemi géopolitique, qui sape activement notre économie et notre sécurité ». Le président Joe Biden a également soutenu le projet de loi.

Toutefois, le projet de loi s'est également heurté à l'opposition de TikTok et de certains groupes de défense des droits civils, qui ont fait valoir que le projet de loi violerait les droits du premier amendement de millions d'Américains qui utilisent TikTok à des fins de divertissement et d'affaires.

Un porte-parole de TikTok a déclaré dans un communiqué que le projet de loi « bafouerait les droits au premier amendement de 170 millions d'Américains et priverait 5 millions de petites entreprises d'une plateforme sur laquelle elles comptent pour se développer et créer des emplois ». Des groupes tels que l'American Civil Liberties Union, la Computer & Communications Industry Association et le Center for Democracy & Technology se sont également opposés au projet de loi, invoquant des préoccupations similaires concernant la liberté d'expression.

TikTok a même tenté de mobiliser ses utilisateurs pour qu'ils s'opposent au projet de loi, en leur envoyant une capture d'écran les avertissant que le Congrès « prévoyait une interdiction totale de TikTok ». L’entreprise est même allée jusqu’à demander à ses utilisateurs de contacter les membres du Congrès pour leur faire part de leur opinion. Plusieurs législateurs et membres du personnel ont déclaré à CNBC que leurs bureaux avaient été inondés d'appels, principalement de la part d'enfants. Il est donc maintenant à voir si ByteDance va ou non accepter de se séparer de TikTok.