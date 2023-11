Google Photos va vous aider à faire le ménage automatiquement dans vos images tous les 30 jours

Google Photos se dote d’une nouvelle fonctionnalité lui permettant d’archiver automatiquement les images après 30 jours. De cette manière, l’utilisateur gagne en espace de stockage, tout en conservant les clichés qu’il ne souhaite pas supprimer. D’autres modifications mineures ont été apportées à l’interface.

Qui n’a jamais posé un jour de congé pour faire le tri parmi toutes les photos de son smartphone ? C’est un brin exagéré, certes, mais il arrive régulièrement que nous passions un certain temps à scroller dans notre galerie, en supprimant frénétiquement tous les clichés devenus inutiles avec le temps — et autres photos prises par erreur dans sa poche.

Et si votre smartphone faisait le ménage à votre place ? C’est précisément ce que propose désormais Google Photos. En effet, une nouvelle option au sein de l’application permet d’archiver automatiquement toutes ses images après un délai de 30 jours. Une bonne manière de gagner en espace de stockage — et de clarté dans sa galerie.

Google Photos va archiver automatiquement toutes vos images

« Ces photos seront archivées 30 après leur capture et ne seront plus affichées dans l’onglet Photos. Vous pouvez toujours les trouver via la recherche, ou dans les Archives et autres dossiers », peut-on lire sur la pop-up qui apparaît pour demander l’autorisation d’activer l’option. En effet, il est possible de ne rien changer au fonctionnement de Google Photos si la fonctionnalité ne vous intéresse pas.

À noter que cette option n’est pour le moment disponible que dans la section Documents de l’application. Il n’est donc pas question d’archiver les photos de vos proches, mais plutôt cette vieille facture qui traîne dans votre galerie pour vous rappeler de la régler. Par ailleurs, cette section a droit à une nouvelle interface, qui range les dossiers par cartes plutôt que par liste, ce qui améliore grandement sa lisibilité.

Source : TheSpAndroid