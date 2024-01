FrostWire, l'application de partage de fichiers BitTorrent bien connue, est de retour sur le Google Play Store. L'application avait été retirée il y a un mois suite à une plainte de l'industrie musicale pour violation présumée des droits d'auteur.

Le partage de fichiers en ligne traverse une période tumultueuse. Récemment, un record a été établi en termes de visites sur les sites de partage de films pirates, révélant une demande soutenue pour ces services. Et ce, malgré les risques juridiques croissants qui aboutissent souvent à des des amendes encore jamais vues.

Parallèlement, des trackers de torrents très utilisés se voient contraints de restreindre l'accès à des milliers de fichiers, sous la pression des droits d'auteur. En outre, certaines juridictions, comme le Danemark, ont commencé à imposer des peines de prison pour le partage illégal de contenu en ligne. Ce cadre réglementaire, de plus en plus strict, rend la vie difficile, voire impossible aux outils de partage peer-to-peer. C'est le cas de FrostWire, qui cherche à équilibrer les attentes des utilisateurs avec le respect des lois sur les droits d'auteur.

Le retour de Frostwire sur Google Play

Lancé en 2004 comme alternative à LimeWire, FrostWire a évolué vers le réseau BitTorrent six ans plus tard. Avec ses millions d'utilisateurs, l'application s'est imposée comme une plateforme de choix pour l'échange de fichiers. La suspension de l'application par Google en novembre 2023, fait suite aux préoccupations de l'Indian Music Industry (IMI). Cette affaire a mis en exergue les difficultés rencontrées par les plateformes de téléchargement neutres face aux régulations des droits d'auteur. Cet incident a non seulement affecté la disponibilité de l’application de partage de fichiers, mais a aussi soulevé des questions sur la viabilité à long terme des services similaires dans un environnement légal complexe.

Le retour de FrostWire sur Google Play est le résultat d'ajustements effectués par l'équipe de développement pour se conformer aux exigences de l'Indian Music Industry (IMI). Bien que les détails spécifiques de ces ajustements n'aient pas été divulgués publiquement, ils impliquent généralement des mesures telles que le renforcement des filtres pour empêcher le partage de contenu protégé par le droit d'auteur ou l'amélioration des processus de réponse aux plaintes de violation de droits d'auteur. Ces changements visent à assurer que l'application respecte les normes légales tout en maintenant sa fonctionnalité de partage de fichiers.

Source : Frostwire