TikTok : l’application commence à se faire bannir aux Etats-Unis, le début de la fin ?

Le gouverneur du Montana a pris une décision radicale : bannir purement et simplement TikTok de l’état américain. Une peine de 10 000 dollars d’amende sera inflignée en cas de téléchargement. Une première dans le pays de l’oncle Sam qui s’inquiète de plus en plus à propos de l’application chinoise.

C’est un fait inédit. Un état américain a pris la décision de bannir TikTok de son territoire. Il s’agit du Montana, grand Etat situé au nord-ouest du pays. En conséquence, plus aucun résident ne pourra télécharger l’application sur son téléphone.

Le projet de loi a été approuvé par Greg Gianforte, le gouverneur de l’Etat. A partir du 1er janvier 2024, les magasins Google Play Store et AppStore auront l’obligation de bloquer les téléchargements de TikTok à l'intérieur des frontières.

Le Montana interdit TikTok, une première

Le projet de loi précise que chaque téléchargement sera synonyme d’une amende de 10 000 dollars par jour de violation. Ici, ce ne seront pas les utilisateurs qui seront inquiétés, mais ByteDance, la société mère de Tiktok, ainsi qu’Apple et Google. Sur Twitter, le gouverneur a justifié cette décision via un cours message :

To protect Montanans’ personal and private data from the Chinese Communist Party, I have banned TikTok in Montana. — Governor Greg Gianforte (@GovGianforte) May 17, 2023

« Pour protéger les données personnelles et privées des Montanais du parti communiste chinois, j’ai banni TikTok du Montana. »

Pour sa part, TikTok a répondu via une déclaration de sa porte-parole, Brooke Oberwetter :

« Le gouverneur Gianforte a signé un document qui enfreint le premier amendement (ndlr : qui défend la liberté d’expression aux Etats-Unis) des habitants du Montana en bannissant injustement TikTok. C'est une plateforme qui divertit des centaires de milliers de personnes à travers l’Etat. Nous vouons assurer aux Montanais qu’ils peuvent continuer à utiliser TikTok pour s’exprimer, en vivre ou encore trouver une communauté pendant que nous continuons à défendre leurs droits »

La loi dispose tout de même de failles, comme l’utilisation de TikTok directement via navigateur Internet ou encore la question des applications déjà installées. Qui plus est, il y a de fortes chances qu’une bataille juridique soit portée devant les instances de Washington par TikTok afin de casser cette décision.

Quoi qu’il en soit, cette loi anti TikTok représente un test grandeur nature pour les Etats-Unis, qui se se méfient de plus en plus de l’application chinoise. La question de son interdiction, que ce soit dans les administrations ou pour les particuliers n’est pas nouvelle et le Montana, qui compte un peu plus d’un million d’habitant, devrait faire office de laboratoire. Si bannir TikTok peut sonner comme une idée censée pour protéger les données personnelles et privées, elle pose aussi la question de la neutralité du web ainsi que sur le pouvoir des Etat sur ce que nous pouvons utiliser ou non.