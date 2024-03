OneDrive va supprimer cette fonctionnalité pourtant très pratique, dommage !

Depuis 2021, OneDrive vous permet d’ajouter des fichiers depuis une page web sans avoir à le télécharger, simplement en copiant son lien. Cette fonctionnalité, qui fait gagner du temps et de l’espace de stockage pour l’utilisateur, va pourtant être abandonnée par Microsoft. D’ici le 29 mars prochain, il ne sera plus possible de l’utiliser.

Depuis quelque temps, Microsoft semble bien décidé à améliorer OneDrive, son service de stockage en ligne sur le cloud. Le mois dernier, l’outil a complètement fait peau neuve, en se dotant au passage de plusieurs fonctionnalités très intéressantes. Malheureusement, tous les changements ne sont pas bons à prendre. Plutôt que d’en ajouter, il arrive aussi que Microsoft décide d’en retirer.

C’est le cas pour cette fonctionnalité apparue sur le service en 2021. Son fonctionnement est simple : elle permet à un utilisateur d’uploader un fichier sur le cloud à l’aide d’un simple lien. Concrètement, inutile de télécharger ledit fichier au préalable avant de le glisser dans OneDrive. Il suffit de fournir à l’application le lien menant à son téléchargement pour que celle-ci s’occupe du reste.

Sur le même sujet — Microsoft veut savoir pourquoi vous fermez OneDrive et vous êtes obligé de répondre

OneDrive ne permettra plus d’uploader un fichier à partir d’un lien

En effet, OneDrive se charge alors de télécharger lui-même le fichier à partir d’un serveur tiers. C’est d’ailleurs probablement ce détail qui a causé sa perte à la fonctionnalité. Microsoft précise en effet dans son billet de blog que celle-ci a un coût de maintenance très haut. Sachant qu’elle était uniquement disponible aux particuliers et non aux entreprises, donc nécessairement moins utilisée, on image que ces dépenses n’étaient pas forcément rentables pour la firme.

À compter du 29 mars prochain, il ne sera donc plus possible d’utiliser un lien pour stocker un fichier dans OneDrive. Tant pis pour le gain de temps et d’espace, il faudra désormais télécharger les fichiers en amont. Notez toutefois une bonne nouvelle : les fichiers qui ont déjà été uploadés de cette manière ne seront pas impactés par cette mesure. Ceux-ci resteront sur votre espace de stockage sans que vous n’ayez besoin de les retélécharger.

Source : Microsoft