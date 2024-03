Microsoft bientôt à la tête de TikTok ? Ce projet de loi pourrait tout changer

Dans un revirement inattendu, un groupe de législateurs américains propose un projet de loi visant à contraindre ByteDance à céder TikTok à une entreprise américaine, redonnant potentiellement à Microsoft une nouvelle chance d'acquérir le géant des réseaux sociaux.

TikTok se trouve une fois de plus sous les projecteurs, mais pas pour les raisons qu'il souhaiterait. Récemment, la plateforme a été confrontée à des problèmes en Europe, où la Commission européenne a lancé une enquête pour vérifier sa conformité avec le Digital Services Act (DSA), particulièrement en ce qui concerne la protection des mineurs. Cette attention réglementaire accrue s'ajoute à une rupture significative avec Universal Music Group, l'un de ses partenaires clés, menaçant la présence de nombreux artistes populaires sur la plateforme.

Malgré ces turbulences, TikTok reste une force dominante dans l'univers numérique, en particulier en France, où les utilisateurs consacrent en moyenne 40 heures par mois à l'application Android. Cette fidélité impressionnante témoigne de la capacité de l'application à captiver son audience, même face à des controverses et des défis réglementaires. Cependant, dans un contexte où les préoccupations concernant la sécurité des données et l'influence étrangère gagnent du terrain, le gouvernement américain, par le biais d'une proposition législative bipartite, envisage de contraindre la maison mère de la plateforme à la céder à une entreprise américaine, offrant potentiellement à Microsoft une autre occasion de l'acquérir.

Un projet de loi américain pourrait permettre à Microsoft d'acquérir TikTok

En 2020, Microsoft était impliqué dans une brève tentative d'acquisition de TikTok, suite aux pressions de l'administration Trump sur ByteDance, l'entité chinoise propriétaire de la plateforme de partage de vidéos. Malgré l'échec de cette tentative, l'idée refait surface grâce à un nouveau projet de loi soutenu par des législateurs des deux partis. Ce projet propose de donner six mois au réseau social pour se séparer de sa maison mère chinoise et passer sous le contrôle d'une entreprise américaine, sous peine d'une interdiction totale aux États-Unis. Cette mesure, visant à atténuer les préoccupations de sécurité nationale liées à l'application, pourrait ouvrir une fenêtre d'opportunité pour Microsoft.

L'intégration de TikTok au portfolio de Microsoft pourrait transformer le paysage des réseaux sociaux et de la recherche en ligne, en concurrence directe avec des géants comme YouTube et Instagram. En plus de renforcer la présence de l’entreprise fondée par Bill Gates chez les jeunes utilisateurs, cela pourrait également favoriser la promotion de ses autres services, tels que Xbox et ses offres A.I. Cependant, avec la plateforme Chinoise, évaluée à des dizaines de milliards de dollars et la récente acquisition d'Activision-Blizzard par Microsoft, les capacités financières et l'appétit de l'entreprise pour une telle transaction restent incertains. Ce projet de loi, s'il aboutit, pourrait néanmoins marquer le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de ces entreprises, avec des implications majeures pour l'industrie technologique mondiale.

Source : Reuters