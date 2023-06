TikTok avoue enfin que les données de certains utilisateurs sont stockées en Chine

Le bras de fer entre TikTok et les États-Unis continue de livrer de nouvelles révélations. Depuis plusieurs mois, la firme chinoise répète à qui veut bien l’entendre que toutes les données des utilisateurs américains de l’application sont stockées aux États-Unis… jusqu’à faire volte-face cette semaine. En effet, le réseau social a apporté une petite précision de tailles : les données personnelles des créateurs, elles, sont bel et bien stockées en Chine.

C’est une question à laquelle TikTok n’arrive décidément pas à échapper : qu’advient-il des données des utilisateurs résidant en dehors de Chine ? En Europe, la réponse est plus ou moins connue. TikTok le dit lui-même, vos données personnelles sont bien envoyées en Chine. Mais pour les États-Unis, le cas est on ne peut plus épineux. En effet, au vu de la méfiance grandissante de la surpuissance envers son grand rival, la plateforme a tout intérêt à affirmer que les données des utilisateurs américains sont stockées au sein même du pays, ainsi qu’à Singapour.

Malgré tout, TikTok entretient un certain flou autour du sujet. En mars dernier, son PDG Shou Zi Chew avouait déjà lors d’une audition au Capitole que certaines données étaient tout de même envoyées en Chine. On en sait aujourd’hui un peu plus. Fin mai, Forbes publie en effet une enquête révélant que les données des créateurs de la plateforme, qui sont rémunérées par celle-ci pour leurs vidéos, voient bel et bien leurs données personnelles envoyées vers l’Empire du Milieu.

TikTok avoue avoir menti aux États-Unis sur le stockage des données personnelles

Suite à cette enquête, plusieurs sénateurs américains ont recontacté TikTok pour mettre au clair cette affaire. Dans une lettre de réponse, la firme apporte enfin quelques (maigres) précisions. En effet, TikTok marque une différence entre les données des utilisateurs occasionnels de l’application et celles de ses créateurs, qui sont rémunérées par le programme partenaire. Si les données des premiers sont bel et bien stockées aux États-Unis et à Singapour, ce n’est pas le cas de celles des seconds qui, elles, sont envoyées en Chine.

« Nous avons été interrogés sur les données protégées des utilisateurs collectées dans l’application, et notre témoignage s’est concentré sur ces données, et non sur les données des créateurs. », se justifie TikTok dans sa lettre, précisant que selon ses termes, cela n’invalide pas ses déclarations précédentes face au Congrès. Parmi les données faisant l’objet d’une exception pour la plateforme, on retrouve des « données publiques, mesures commerciales, données d’interopérabilité et certaines données relatives aux créateurs », explique cette dernière.

TikTok assure néanmoins que le gouvernement chinois n’a aucunement accès à ces données et que cela ne sera jamais le cas. « La réponse de TikTok montre clairement que les données des Américains sont toujours exposées aux régimes d’espionnage draconiens et omniprésents de Pékin, malgré les affirmations de la campagne de relations publiques trompeuse de TikTok », rétorquent les sénateurs.

Source : Forbes