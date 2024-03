Uber Eats : vous pouvez désormais commander votre repas depuis n’importe où, même à la plage ou dans un parc

À l'approche des beaux jours, Uber Eats innove avec une fonctionnalité attendue : le partage de localisation en direct entre utilisateurs et livreurs. Ce nouvel outil promet de simplifier les livraisons dans les lieux publics, rendant les pique-niques de printemps encore plus agréables.

Uber continue d'innover pour simplifier le quotidien de ses utilisateurs et diversifier ses services. Récemment, l'entreprise a testé Uber Tasks aux États-Unis et au Canada, permettant aux clients d'engager des chauffeurs pour des tâches variées allant du ménage à l'assemblage de meubles. Par ailleurs, l'intégration de l'application Uber Driver à Android Auto représente un pas de plus vers une conduite sécurisée, en permettant aux chauffeurs d'accéder aux fonctionnalités essentielles de leur métier directement depuis le tableau de bord de leur véhicule.

Dans ce contexte d'innovation constante, Uber Eats introduit une fonctionnalité qui pourrait révolutionner les livraisons de repas en extérieur : le partage de localisation en direct. Conçue pour faciliter la rencontre entre les livreurs et les clients dans des lieux parfois difficiles d'accès comme les parcs, cette nouveauté promet de rendre les livraisons plus fluides et précises. Alors que les beaux jours incitent à des retrouvailles en plein air, cette fonctionnalité arrive à point nommé pour accompagner ces moments conviviaux avec une touche de praticité et d'efficacité.

Uber Eats : cette nouvelle fonction de localisation arrive pour les beaux jours

Uber Eats permet désormais l’utilisation du partage de localisation en direct. Cette nouvelle fonction se veut d'une simplicité remarquable : après avoir passé une commande avec option de rencontre à l'extérieur ou à la porte sur l'application, les utilisateurs reçoivent une notification indiquant que leur position sera communiquée au livreur. Ce processus facilite grandement la tâche du livreur pour trouver le lieu de dépôt exact de la commande. L’entreprise précise que la localisation est partagée uniquement lorsque le livreur est à moins de trois minutes de distance et que le client se trouve à moins de 100 mètres du lieu de livraison. Ce nouveau service garanti ainsi une précision et une efficacité accrues sans compromettre la sécurité et la vie privée des personnes qui attendent leur livraison.

L'introduction du partage de localisation en direct sur Uber Eats s'inspire du succès de cette fonctionnalité dans le service de courses d'Uber, où elle a prouvé son efficacité pour améliorer les rencontres entre chauffeurs et passagers. Divya Dalapathi, Directrice de la Gestion de Produits pour l’entreprise, souligne l'importance de cette évolution : « Cette extension était une suite logique pour nous, surtout vu son impact positif dans les courses Uber ». Elle est particulièrement adaptée pour les livraisons dans des lieux pouvant présenter des problèmes de navigation, tels que les parcs, les complexes de bureaux et les résidences denses ou les hôpitaux. Cette nouvelle fonction vise à simplifier le processus de livraison en permettant aux livreurs de localiser précisément les utilisateurs, même dans les environnements les plus complexes.

