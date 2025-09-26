Ça y est : TikTok est vendu aux États-Unis, Donald Trump signe un deal historique

Donald Trump vient de signer un décret scellant l’avenir de TikTok aux États-Unis : l’application continuera d’y fonctionner, mais elle sera séparée de son propriétaire chinois ByteDance en étant transférée à des propriétaires américains.

The end ? Après des mois d’incertitude concernant l’avenir de TikTok aux États-Unis, Trump et son homologue chinois, Xi Jinping, semblent être enfin tombés d’accord. Tout a commencé en 2024, lorsque le gouvernement américain a entamé un bras de fer contre le réseau social chinois, qu’il soupçonne d’envoyer des données sensibles à la Chine, voire d’influencer l’opinion politique des États-Uniens.

Une loi qui interdit l’application a même été votée, puis confirmée par la Cour suprême. Le 18 janvier, TikTok a même été suspendu temporairement, avant que Trump ne signe un décret pour reporter l’application de l’interdiction de 75 jours. Depuis, cette date limite n’a eu de cesse d’être repoussée, afin de laisser plus de temps aux négociations. En juin, Trump affirmait même avoir trouvé un repreneur. Négociations qui prennent désormais fin. Le 25 septembre, le président des États-Unis a signé un décret déclarant prête la vente de l’entreprise chinoise à des propriétaires américains.

TikTok est évalué à 14 milliards de dollars

L’accord sépare la plateforme (qui comptabilise environ 170 millions d’utilisateurs dans le pays de l’Oncle Sam) de sa maison-mère chinoise, ByteDance ; tandis que les investisseurs américains devraient détenir environ 80 % des parts de la version américaine de la société séparée. Ce groupe d’investisseurs américains sera mené par le géant Oracle, mais Trump a également mentionné Murdoch et Dell.

14 milliards de dollars : c’est la valorisation de la nouvelle société américaine, selon le vice-président des États-Unis, JD Vance. Ce chiffre est bien inférieur aux estimations de certains analystes, selon Reuters : en avril 2025, TikTok était estimé entre 30 et 40 milliards de dollars sans son algorithme. En effet, ByteDance se valorise actuellement à 330 milliards de dollars.

La nouvelle société sera dirigée par un conseil d’administration de sept membres, dont six seront États-Uniens selon la Maison Blanche. Le groupe d’investisseurs devrait superviser les opérations américaines de la plateforme, fournir le stockage cloud pour les données de utilisateurs et obtenir une licence pour gérer l’algorithme – mais des détails restent à préciser concernant ce dernier.

Baptisé « Saving TikTok », ce décret présidentiel affirme que l’accord est conforme à la loi précédemment votée par le Congrès et « résout » les problèmes de sécurité nationale. Mais avec ce décret, Trump place surtout l'application entre les mains de ses riches soutiens et leur offre une nouvelle influence dans l'industrie des réseaux sociaux. La séparation avec ByteDance devrait être achevée d’ici 120 jours.