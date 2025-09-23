4G, 5G : ce paramètre par défaut fait exploser votre consommation de données en toute discrétion, voici comment limiter la casse

Sur les réseaux sociaux, il y a une pratique que l'on a tous, mais qui est très mauvaise pour sa consommation de données – et, plus globalement, pour le trafic Internet. Malheureusement, tant que l'on ne sait pas de quoi il s'agit, on ne se rend même pas compte de ce que l'on est en train de faire. Heureusement, une solution existe pour contrer ce phénomène. Et c'est simple comme bonjour.

Au début des années 2020, les réseaux sociaux ont enclenché une métamorphose de taille. Laissant jusqu'à maintenant la part belle au texte et liens externes, ils ont érigé une nouvelle reine qui est désormais au coeur de notre consommation de contenu : la vidéo, et plus précisément la vidéo courte. L'explosion de TikTok à l'international y est bien sûr pour quelque chose, l'application imposant littéralement sa formule à la verticale au reste de ses concurrents.

Pour expliquer le succès du réseau social chinois, on brandit généralement l'argument imparable de son algorithme, tellement précis et efficace qu'il en deviendrait presque effrayant. Mais ce n'est pas là son seul atout. Scroller sur TikTok est déjà une expérience agréable en soi, car, sauf en cas de connexion ou de réseau vraiment instable, le tout est d'une fluididité impeccable. Les chargements de vidéo sont rares, mais pas parce qu'ils n'existent pas : parce qu'ils sont camouflés aux yeux de l'utilisateur.

Sur le même sujet – YouTube : l’application lance automatiquement des Shorts ? Voici comment y remédier

Voici les comment les vidéos courtes font exploser la consommation de données

Que ce soit sur TikTok, Instagram ou YouTube, la technique est la même. Pour garantir un scrolling fluide et sans attente à l'utilisateur, les applications chargent en amont les vidéos qui lui seront présentées. Autrement dit, lorsque vous visionnez une vidéo, celles-ci sont déjà en train de préparer le visionnage de la suivante. Malin, non ? En théorie, oui. Dans la pratique, ce fonctionnement a un coût dantesque pour l'utilisateur et le trafic Internet dans sa globalité.

Si vous avez déjà visionné des TikTok, Reels ou Shorts, vous savez que malgré la puissance des algorithmes qui gouvernent ces plateformes, il arrive que ces derniers se trompent. Aussi, il peut se passer à peine une seconde avant que l'on ne scrolle à nouveau – d'autant que cette technique permet généralement de renforcer l'algorithme en question. Or, c'est précisément pour ça que le préchargement des vidéos s'avère un gâchis monstrueux d'énergie.

Selon une étude de SIGCOMM, pas moins de 40% du trafic généré par ces applications est uniquement dédié à ces vidéos que l'on ne regardera jamais. Forcément, cela se répercute également sur la quantité de données mobiles consommées par l'utilisateur. Si la plupart de ces vidéos sont majoritairement regardées de chez soi, connecté à un réseau WiFi, et que de toute manière les enveloppées 4G et 5G sont aujourd'hui assez conséquentes pour éviter une surfacture, reste que cette pratique est un gâchis pur et simple, organisé par les réseaux sociaux eux-mêmes.

Comment réduire sa consommation de données générées par les vidéos courtes

D'autant que selon l'étude mentionnée, il existe des solutions pour freiner cette consommation excessive (et inutile) de données. Selon les chercheurs, une “simple” amélioration de l'algorithme permettre de réduire cette dernière de 21% à 83%. Pour cela, ils recommandent de mettre en place un calcul de la probabilité de visionnage de la vidéo, et de ne charger que celles qui valent vraiment le coup en fonction du résultat.

Mais on n'en est pas encore là, alors comment faire pour éviter que nos réseaux sociaux englobe notre enveloppe 5G ? La bonne nouvelle, c'est qu'une technique existe. Mais comme beaucoup de bonnes pratiques sur les réseaux sociaux, il faut savoir qu'elle existe pour en profiter. En effet, la plupart des réseaux sociaux proposent un paramètre permettant de réduire sa consommation de données. On vous le donne en mille : celui-ci permet de entre autre de ralentir le préchargement des vidéos. Dans d'autres cas, il réduit également la résolution de ces dernières. Voici comment l'activer :

Sur YouTube Shorts :

Dans l'application YouTube, ouvrez les Paramètres en cliquant en haut à droite de l'écran Scrollez jusqu'à atteindre la catégorie Économie de données Activez l'option Mode Économie de données, ou bien activez uniquement celles qui vous intéressent

Sur Instagram Reels :

Dans l'application Instagram, rendez-vous sur votre profil puis dans les Paramètres en cliquant en haut à droite de l'écran Scrollez jusqu'à atteindre la catégorie Utilisation des données et qualité des contenus multimédias Activez l'option Économiseur de données

Sur TikTok