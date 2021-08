TikTok est plus populaire que YouTube et devient l’application vidéo n°1 pour Android et iOS

TikTok a enregistré plus de 660 millions de téléchargements sur l'App Store d'Apple et Google Play, ce qui en fait l'application vidéo la plus populaire de l'année, au niveau mondial.

Le réseau social TikTok fait beaucoup parler de lui depuis 2018, année durant laquelle l’application était passée devant Instagram avec plus d’un milliard de téléchargements. L’application continue sa croissance et maintient le cap avec plus de téléchargements chaque année que d'autres plateformes établies. TikTok a d’ailleurs dépassé Facebook en 2020, devenant l’application la plus téléchargée,

Le site Finbold vient de révéler qu'en 2020, TikTok a enregistré plus de 660,12 millions de téléchargements sur l'App Store d'Apple et le Play Store de Google, ce qui en fait désormais l'application vidéo la plus populaire de l'année, au niveau mondial.

Pourquoi TikTok est devenu l'application vidéo la plus populaire au monde ?

La croissance de TikTok s'est accélérée au début de l'année dernière et le rapport met en évidence certains des facteurs déterminants. Selon le rapport de recherche : “l'application a connu une croissance rapide à la suite de la pandémie de coronavirus, notamment avec les confinements émergents. Pendant cette période, de nombreuses personnes ont dû rester à la maison et des applications comme TikTok ont permis aux gens de rester engagés.”

La croissance de l'application est également due à des facteurs tels que la capacité d'offrir aux utilisateurs une autre façon de partager du contenu en ligne en créant de courtes vidéos avec de la musique, des filtres et d'autres fonctionnalités captivantes.

Ce succès s’explique aussi par le fait que TikTok ne cesse de multiplier les nouvelles fonctionnalités sur sa plateforme. Récemment, l’application a par exemple annoncé l'allongement de la durée des vidéos d'une à trois minutes et en juin, Tiktok a lancé Jump, un système de vidéos interactives qui permet notamment aux utilisateurs de greffer des liens et des widgets dans leurs contenus. Le réseau social pourrait également faire de l’ombre à Linkedin avec une nouvelle plateforme permettant aux utilisateurs de postuler à des offres d’emploi.

Il est intéressant de noter que TikTok n’a cessé de croître malgré les nombreux problèmes liés à la protection de la vie privée. Aux États-Unis, l'application avait failli être interdite après que le gouvernement ait accusé ByteDance, la société mère de l'application, de vendre les données des utilisateurs au gouvernement chinois. Les sanctions ont été levées le mois dernier par joe Biden.

Source : Finbold