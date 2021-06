TikTok lance Jump, un système de vidéos beaucoup plus interactives

TikTok annonce le lancement de Jump, un nouveau système de vidéos beaucoup plus interactives. Concrètement les développeurs peuvent désormais intégrer d'autres sites et services à certaines vidéos, dans une expérience utilisateur plus intégrée.

TikTok innove encore avec Jump, une nouveauté qui permet aux créateurs de proposer des vidéos nettement plus interactives et intégrées avec leur site, ou service. Les vidéos en question proposent un lien qui permet par exemple à l'utilisateur d'obtenir un complément d'information, de participer à un jeu, d'accéder à une définition Wikipedia ou de lire la recette dont parlait le contenu.

On comprend à la fois que les créateurs et les utilisateurs peuvent publier des vidéos dotées d'un Jump. L'annonce de cette nouvelle fonctionnalité clôt une phase de bêta pendant laquelle Whisk, Breathwrk, Wikipedia, Quizlet, StatMuse et Tabelog ont pu créer leurs premiers “Jump” – ce qui vous permet de tester dès maintenant ce dont il est question. TikTok annonce l'arrivée de la fonctionnalité sur une poignée d'autres gros comptes, dont BuzzFeed, Jumprope, IRL et WATCHA “dans les prochaines semaines”.

TikTok enrichit les vidéos des créateurs avec Jump, un nouveau système d'intégration

TikTok explique : “TikTok est devenu une destination à la fois pour se divertir et apprendre; au travers de TikTok Jump nous sommes en train de créer le ‘dernier kilomètre' du parcours de découverte de notre communauté tout en créant l'étincelle pour plus d'action et une interaction plus profonde à la fois sur et hors de la plateforme”.

Le réseau social ajoute un peu plus loin : “alors que nous entamons les prochaines étapes de l'évolution de TikTok Jump, nous ouvrons dès maintenant le programme à de nouveaux fournisseurs qui peuvent offrir des expériences excitantes pour notre communauté“. Et de poursuivre : “Avec la compatibilité HTLM5, et des efforts d'intégration techniques minimaux, les fournisseurs peuvent construire et déployer leurs Jump avec aise”.

La vidéo en fin d'article montre les écrans d'intégration d'un service à la vidéo d'un utilisateur. Le processus est effectivement très trivial, bien que nous ne sommes pas sûr de bien comprendre la nuance entre ces “Jump” et de simples liens hypertexte.