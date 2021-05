Tik Tok : tout savoir sur le réseau social et ses vidéos

Tik Tok (aussi connu sous le nom Douyin) est un réseau social d'origine chinoise lancé en septembre 2016 basé sur le partage de courtes vidéos. Tik Tok est aujourd'hui l'une des application sociales les plus populaires auprès des jeunes aux Etats-Unis et en Europe avec plus de 500 millions d'utilisateurs dans le monde. Voici tout ce qu'il faut savoir sur le réseau social qui a la côte.

Vous en avez peut-être entendu parler : Tik Tok est un nouveau réseau social qui connaît depuis son lancement une popularité fulgurante. L'application a été lancée initialement en Chine en septembre 2016 sous le nom Douyin (抖音) qui signifie litéralement “vibrato”, avant de se lancer à l'international sous le nom Tik Tok un an plus tard. Les deux déclinaisons existent de façon concurrente, Douyin restant réservée à la Chine et Tik Tok à l'international. Les deux applications sont propriété de l'éditeur chinois ByteDance.

L'application fait beaucoup parler d'elle depuis 2018, année durant laquelle Tik Tok a connu une croissance particulièrement importante. Plus de 500 millions de personnes utilisent l'application à travers le monde, avec, au moment où nous écrivons ces lignes plus d'un milliard de téléchargements.

Utiliser Tik Tok est un jeu d'enfant. Il faut au préalable savoir deux choses : il est tout à fait possible de consulter Tik Tok sans créer de compte – mais vous ne pourrez alors pas suivre des comptes ou être suivi. Le principe est très simple : une fois dans l'application, swipez de bas en haut pour voir le contenu suivant. Swipez de droite à gauche pour accéder au profil de son créateur.

Pour poster un nouveau contenu, il suffit d'appuyer sur le + en bas. Il est alors possible d'enregistrer une vidéo dans la limite de 60 secondes. Puis de l'éditer, en faire une boucle, appliquer des filtres, etc. En haut à droite, une icône en forme de disque vinyle permet d'ajouter une piste audio parmi une vaste sélection. Une fois que cela est terminé, on peut donner un titre à la vidéo, y mettre des hashtags, et taguer des amis.

Il est également possible de rendre certaines vidéos privées, désactiver les commentaires et activer/désactiver Duet/React. L'application permet aussi de préparer des posts en brouillon pour les poster à une heure idéale. Et de partager automatiquement vos posts sur d'autres réseaux sociaux, en particulier Twitter et Instagram.

Lire également : Facebook lance Lasso, une copie de Tik Tok

Que trouve-t-on sur Tik Tok ?

Le contenu sur Tik Tok ressemble à bien des égard à ce que l'on trouvait sur le feu Vine. Les utilisateurs peuvent y poster de courtes vidéos d'une durée allant de 3 à 60 secondes et des vidéos musicales d'une durée allant jusqu'à 15 secondes. La fonctionnalité Duet/React permet de filmer votre réaction à une vidéo – elle apparaît comme une petite fenêtre repositionnable sur l'écran (React) ou à côté de la vidéo originale (Duet).

Les contenus eux-mêmes sont très variés, avec – disons le – une sur-représentation d'adolescents (l'auteur de ces lignes a la trentaine…). Tik Tok s'est fait connaître par ses défis le plus souvent bon enfant, rigolos et sans danger comme le Boys challenge :

https://youtu.be/enPiWvnvD3M

Mais aussi parfois pour des contenus choquants ou défis dangereux – ces contenus sont néanmoins très rares, et un bandeau s'affiche parfois lorsque la vidéo montre des comportements dangereux.

La force de Tik Tok, c'est sans doute ses contrôles granulaires en matière de partage de contenus et de publics. Il est possible de mettre son compte en mode “privé” : vos contenus restent accessible sur Tik Tok mais vous pouvez empêcher certains utilisateurs de les voir. Il est possible également de choisir comment d'autres utilisateurs ou vos amis peuvent interagir via les commentaires, messages ou vidéos Duet et React.

Le “newsfeed” qui s'affiche à l'ouverture de l'application est géré par une intelligence artificielle qui analyse vos centres d'intérêt et préférences au travers de vos interactions dans l'application. Depuis peu, on trouve également sur TikTok des offres d'emploi et de stages à destination des jeunes.

Tik Tok : quels dangers ?

Bien sûr, comme tout réseau social, Tik Tok a aussi un côté obscur. L'application est régulièrement suspectée d'être utilisée par des prédateurs sexuels qui profitent de la surreprésentation de très jeunes filles et de défis parfois sexualisants. Avec parfois des contacts inappropriés. Il est recommandé, si vous avez des enfants qui utilisent Tik Tok, a bien les sensibiliser sur les options de vie privée disponibles dans l'applications.

Les contenus réellement inappropriés constituent une minorité de posts. Néanmoins, il peut exister brièvement des défis ou des vidéos mettant leurs auteurs et ceux qui la regardent et la reproduisent potentiellement dans une situation de danger.

Quels sont les comptes les plus suivis sur Tik Tok ?

Le top 5 mondial des comptes les plus suivis sur Tik Tok est essentiellement trusté par des influenceurs américains. Mais pas seulement. Ainsi la première place est tenue par Lisa et Lena, deux soeurs jumelles originaires de Stuttgart (Allemagne). Voici les 5 utilisateurs de Tik Tok les plus suivis :

Lisa et Lena (31,5 millions de followers) Loren Gray (29,4 millions de followers) Baby Ariel (29,1 millions de followers) Kristen Hancher (21,4 millions de followers) Jacob Sartorius (19,9 millions de followers)

On peut mentionner les comptes de @falcopunch particulièrement impressionnant sur les effets vidéos, ou @mr.transition, qui vaut le détour pour la même raison.

Tik Tok : les raisons d'un succès

A l'origine, il y avait Douyin. Entre 2016 et 2017, l'application a rapidement atteint les 100 millions d'utilisateurs, se hissant à la seconde place des applications les plus téléchargées sur l'App Store et le Google Play Store chinois. A l'origine, Douyin était plus ou moins une copie de Musical.ly : un réseau social basé sur la création de vidéo, de messagerie, et de la diffusion en direct.

Grâce à Musical.ly, les utilisateurs pouvaient créer des vidéos de 15 secondes et choisir des pistes sonores pour les accompagner, en utilisant également différentes options de vitesse (rapide, lent, time-lapse), des filtres et des effets. L'application permettait également aux utilisateurs de parcourir les musers (nom donné aux utilisateurs de l'application) les plus populaires. Elle était particulièrement populaire auprès de jeunes avec des bureaux à Shanghai et à Santa Monica (Californie).

Du coup, pour accélérer son expansion internationale, ByteDance a racheté Musical.ly en 2017 1 milliard de dollars. Puis en août 2018, les Tik Tok et Musical.ly fusionnent pour créer une communauté plus large avec les comptes et les données consolidées dans une seule et même plateforme : Tik Tok. Aujourd'hui, l'application est disponible dans 150 pays et dans 75 langues. Sa progression de téléchargement surpasse Facebook, YouTube et Instagram sur iOS – où l'application était numéro 1 des téléchargements fin 2018.

Utilisez-vous Tik Tok ? Vous pensez que nous pourrions ajouter quelque chose à ce dossier ? Partagez votre retour dans les commentaires.