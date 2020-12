TikTok dépasse Facebook et devient l’appli la plus téléchargée en 2020

Selon le dernier rapport du cabinet App Annie, TikTok est devenue l’application la plus téléchargée en 2020, dépassant au passage un certain Facebook. Le réseau social « des jeunes » cartonne, malgré les sanctions américaines.

Le cabinet d’études App Annie vient de publier son rapport dédié aux applications mobiles tendances en 2020. Sans surprise, TikTok affiche un succès colossal en devenant l’application la plus téléchargée de l’année, dépassant un certain Facebook. Déjà en 2019, TikTok avait dépassé le milliard de téléchargements, et fait trembler le père des réseaux sociaux au passage.

À la quatrième place en 2019, TikTok a donc pris trois points en une année seulement, reléguant ainsi Facebook, WhatsApp Messenger, et Zoom à la seconde, troisième et quatrième position. Une belle performance quand on connaît les difficultés rencontrées par le réseau social chinois.

TikTok cartonne, malgré les sanctions américaines

À l’heure actuelle, l’application est toujours considérée comme un danger pour la sécurité nationale américaine. Persuadé que l’appli était utilisé par les autorités chinoises pour récolter les données personnelles des utilisateurs, le gouvernement américain avait choisi de bannir TikTok et WeChat du Google Play Store et de l’App Store.

Si Facebook est donc destitué, le réseau social fondé par Mark Zuckerberg reste tout de même l’application avec le plus d’utilisateurs actifs mensuels, devant WhatsApp, Facebook Messenger et Instagram. Quant à Tinder, le service de rencontres en ligne est l’application qui enregistre le plus de dépenses de la part des utilisateurs.

112 milliards de dollars de revenus pour Android et iOS

Parmi les autres données communiquées par App Annie, nous apprenons que les revenus générés par Android et iOS ont atteint un niveau record de 112 milliards de dollars, en augmentation de 25% par rapport à l’année dernière. Sans surprise, les jeux représentent 71% de ces revenus totaux, tandis que iOS est à l’origine de 65% de ces gains.

Question téléchargement, iOS et Android enregistrent au cumulé 130 milliards de téléchargements, soit une hausse de 10% par rapport à 2019. L’explosion des applis de streaming, d’e-commerce, de visioconférence et des jeux durant le confinement est majoritairement responsable de ces bons chiffres.

« Il n’est pas surprenant que le temps consacré aux applications ait également augmenté en 2020, le temps consacré aux applications commerciales ayant augmenté de 200 % par rapport à l’année précédente, les applications de streaming vidéo de 40 %, les jeux de 35 %, les applications de finance et de shopping de 25 % et les applications sociales et de communication de 20 % », conclut App Annie dans son rapport.

Source : 9To5Mac