TikTok s’attaque à Linkedin avec des offres d’emplois pour les jeunes

TikTok s'enrichit avec une plateforme permettant aux utilisateurs de postuler à des offres d'emploi. Avec cette nouvelle fonctionnalité, actuellement en cours de test aux Etats-Unis, le réseau social phare des jeunes cherche à marcher sur les plates bandes de Linkedin. L'option permettra de postuler avec un CV en vidéo. Adieu l'ennuyeuse lettre de motivation !

TikTok veut permettre aux marques de recruter des candidats jeunes directement via l'application, rapportent nos confrères d'Axios. Plusieurs grandes marques et des ligues sportives auraient d'ores et déjà accès à la plateforme en version beta aux Etats-Unis. Ce programme de test permet d'affiner le fonctionnement du système.

Le réseau social de ByTedance mettra ainsi en relation des jeunes, à la recherche d'un stage, d'une alternance ou d'un premier job, avec des entreprises. Evidemment, ce n'est pas la première fois qu'un réseau social professionnel réservé aux jeunes voit le jour. On se souvient notamment de StudentAndGo, un réseau social belge qui se décrivait comme une alternative à Linkedin pour les jeunes travailleurs.

TikTok propose de postuler avec des vidéos

Concrètement, les marques à la recherche d'un candidat publient sur un site web une annonce détaillée. TikTok glisse un lien dans son application Android et iOS à destination des jeunes qui pourraient être intéressés. Pour postuler, le candidat est libre d'envoyer une vidéo, usant de tous les artifices TikTok, à l'employeur.

Selon Axios, l'idée est de convertir le traditionnel CV papier ou PDF en CV vidéo. L'internaute peut afficher son CV vidéo directement sur son profil TikTok afin de faire sa propre promotion. De nos jours, il n'est pas rare que les candidats optent pour des CV ou des lettres de motivation créatives, notamment en vidéo. C'est notamment le cas pour des postes réclamant des capacités en matière de création.

Avec ces CV modernes, TikTok se distingue de Linkedin, le réseau social professionnel de Microsoft. Pour postuler via Linkedin Jobs, il est en effet nécessaire d'intégrer un CV en PDF ou une lettre de motivation classique. Le réseau social chinois, toujours dans le viseur des Etats-unis, va-t-il faire de l'ombre à Linkedin ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : Axios