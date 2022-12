The Mandolarian : découvrez le synopsis mystérieux de la saison 3

Quelques semaines après la première bande-annonce, Disney a enfin dévoilé le synopsis officiel de la saison 3 de The Mandalorian. Ce dernier reste malgré tout assez vague sur ce qui attend Din Djarin dans les prochains épisodes, si ce n’est qu’il pourra compter sur l’aide de Grogu pour affronter ses ennemis. De quoi faire monter l’attente pour le 1er mars prochain.

Deux ans après la diffusion de la saison 2, la troisième saison de The Mandalorian comment doucement à se faire attendre. Fort heureusement, Disney multiplie depuis peu les annonces à propos de la prochaine salve d’épisodes. Il y a quelques jours, les fans ont enfin eu droit à une première bande-annonce survitaminée qui a fait grimper la hype d’un cran supplémentaire. Aujourd’hui, c’est un premier synopsis officiel que nous fournit la firme.

Bien sûr, il ne faut pas s’attendre à des révélations majeures entre ces quelques lignes. À vrai dire, ce serait même presque l’inverse, tant Disney fait attention à ne pas trop en dire sur ce qui nous attend. Nous avons tout de même la confirmation que Grogu a retrouvé son père adoptif et, qu’ensemble, ils vont devoir affronter de nouveaux ennemis. Pour plus de précisions, il va falloir attendre encore un peu.

Voici le synopsis de The Mandalorian saison 3

« Les voyages du Mandalorien au sein de la galaxie Star Wars continuent. Le chasseur de primes Din Djarin, autrefois solitaire, a retrouvé Grogu. Pendant ce temps, la Nouvelle République s’efforce d’emmener la galaxie loin de son sombre passé. Le chemin du Mandalorien va croiser celui d’anciens alliés, mais aussi celui de nouveaux ennemis alors que Grogu et lui poursuivent leur voyage côte à côte. »

Sur le même sujet —The Mandalorian : la saison 4 arriverait plus tôt que prévu

Voici donc les quelques lignes écrites par Disney à propos de cette saison 3. Difficile pour l’heure pour savoir à quels nouveaux antagonistes nous aurons à faire cette fois-ci. En revanche, une partie du casting est déjà connue et permet de fait de savoir avec certitude qui sera de la partie. On vous invite pour cela à consulter notre dossier sur cette saison 3… et de patienter jusqu’au 1er mars 2023, bien sûr.

Source : Disney