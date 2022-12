The Mandalorian : la saison 3 arrive sur Disney+ le 1er mars 2023, c’est officiel

La troisième saison tant attendue de The Mandalorian débute sur Disney+ le 1er mars, a annoncé Disney jeudi. L’entreprise avait précédemment indiqué que la saison sortirait en février, mais il s'avère que nous l'aurons juste un peu plus tard que prévu.

Les spectateurs ont attendu plus de deux ans pour voir la prochaine saison de The Mandalorian, bien que les téléspectateurs ont revu Din Djarin et Grogu grâce à la série le Livre de Boba Fett. Le studio a également révélé une nouvelle photo de Din Djarin et de son pupille, Grogu, assis dans le cockpit du Starfighter N-1 modifié de Naboo que Mando a acquis dans l'épisode « Le retour du Mandalorien » du Livre de Boba Fett.

The Mandalorian revient sur vos écrans dès le mois de mars 2023

La deuxième saison de The Mandalorian a été diffusée en octobre 2020. Les fans ont donc dû attendre un peu plus de deux ans avant de revoir leurs personnages préférés. On rappelle que les producteurs Jon Favreau et Dave Filoni ont également été occupés ailleurs dans la franchise Star Wars. Filoni est au centre de la réalisation d'Ahsoka et de la poursuite de l'histoire de Star Wars Rebels. Jon Favreau est également impliqué en tant que producteur sur Star Wars : Skeleton Crew. La sortie de ces deux séries sur Disney+ est confirmée pour 2023.

Beaucoup d'acteurs emblématiques referont leur apparition dès l'année prochaine. Carl Weathers, Giancarlo Esposito et Katee Sackhoff seront évidemment tous de retour dans la troisième saison de la série The Mandalorian.

On ne sait pas grand-chose de la saison pour l'instant, mais une bande-annonce diffusée précédemment laissait entrevoir un conflit entre Mando et Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) pour la direction des restes du peuple mandalorien. On avait aussi eu droit à des images de ce qui semble être une planète Mandalore dévastée et de Mando affrontant Kryze sur un trône.