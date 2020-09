The Mandalorian : la saison 2 sera diffusée à partir du 30 octobre sur Disney+

The Mandalorian, la série phare de Disney+, reviendra pour une saison 2. Aujourd’hui, Lucasfilm a dévoilé la date de sortie : ce sera pour le 30 octobre prochain. Aucune bande-annonce n’a encore été dévoilée, mais ça ne saurait tarder.

Disney n’a pas donné plus d’informations sur le sujet. Aucune bande-annonce n’a encore été dévoilée, mais elle ne saurait tarder. De même, la plate-forme de streaming n’a pas précisé sa méthode de diffusion. Pour rappel, la première saison se dévoilait sur le service au rythme d’un épisode par semaine, du moins sur la version US. On imagine que ce système sera réutilisé.

Disney+ est en effet sorti en novembre 2019 au pays de l’oncle Sam et la France avait du attendre avril 2020 pour profiter du service. Cette fois, Mando squattera tous les écrans du monde en même temps, ce qui est une bonne chose.

Une saison 2 sous le signe de l’univers partagé

La saison 2 de Mandalorian a livré quelques petites infos ces derniers mois. Ainsi, on sait que Temuera Morrison, interprète de Boba Fett dans L’Attaque des Clones, serait de retour. Certains y voient déjà une apparition du chasseur de primes, tandis que d’autres misent sur un caméo de Rex ou d’un autre clone.

Rosario Dawson sera également au casting pour jouer Ahsoka Tano pour la première fois en live action. Pour rappel, il s’agit de l’héroïne de The Clone Wars, série d’animation se déroulant entre l’épisode 2 et 3. Enfin, on sait que Timothy Olyphant incarnera un nouveau personnage. Bien entendu, Pedro Pascal jouera toujours Mando et plus important encore, Bébé Yoda sera là.

The Mandalorian est la première série live de Star Wars en plus d’être la fiction étendard de Disney+. Dans le futur, Lucasfilm prévoit d’autres séries, dont une dédiée au personnage de Cassian Andor (Rogue One) et une autre racontant l’histoire de l’exil d’Obi Wan avec Ewan McGregor. Enfin, une série mystérieuse avec un casting féminin est également en préparation.