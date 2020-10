The Mandalorian : Disney+ tease la saison 2 dans une nouvelle bande-annonce qui envoie du lourd

Le petit bébé le plus populaire de la galaxie sera bientôt de retour. En attendant la diffusion du premier épisode de la saison 2 de The Mandalorian, Disney+ a dévoilé un nouveau teaser pour faire patienter les fans jusqu’au 30 octobre.

Sa première saison avait rapidement hissé la série au rang de phénomène. The Mandalorian, nommé 15 fois aux Emmy Awards, est incontestablement l’un des plus grands succès de Disney+. Et pour cause : avec la mascotte la plus adorable de l’univers et l’appui d’une des franchises les plus reconnaissables de tous les temps, la série avait toutes les cartes en main pour réussir.

C’est sans surprise donc que les fans attendent avec impatience le 30 octobre, date de la diffusion de la suite des aventures de Din Djarin et Baby Yoda. Après un teaser dévoilé mardi, Disney+ remet le couvert sur son compte Twitter avec cette fois-ci une bande-annonce centrée sur Moff Gideon, l’antagoniste principal. « Vous avez quelque chose que je souhaite. Il sera bientôt à moi. », annonce-t-il dès les premières secondes. Le ton est donné.

On retrouve également dans la vidéo Cara Dune et Greef Karga, fidèles acolytes du Mandalorien dont ils ont été séparés en fin de saison dernière. « Le Mandalorien et l’Enfant poursuivent leur voyage, affrontant des ennemis et ralliant leurs alliés alors qu’ils se frayent un chemin à travers une galaxie dangereuse dans une ère tumultueuse après l’effondrement de l’Empire Galactique. » À en croire le résumé de la saison 2, cette aide de ne sera pas de trop pour « Mando ».

Un affrontement qui s’annonce épique

Bien que Disney+ ait récemment mis fin à la période d’essai gratuite de 7 jours, nul doute que ce nouveau teaser va attirer les foules. En mettant l’accent sur le haut dignitaire de l’Empire et son puissant Sabre Noir, le teaser annonce clairement la couleur : le Mandalorien et ses compagnons vont devoir se battre pour sauver leur peau.

Jon Favreau, showrunner de la série, passe pour la première fois cette saison derrière la caméra. Il rejoint Dave Filoni, Bryce Dallas Howard et Rick Famuyiwa qui ont déjà fait leurs preuves sur les premiers épisodes. Quant à la saison 3, Disney a annoncé avoir démarré la production et s’apprêterait à confirmer une saison 4. En attendant, retrouvez à partir du 30 octobre sur Disney+ un épisode par semaine de la saison 2 de The Mandalorian.