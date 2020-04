Disney+ : comment tester le service gratuitement pendant 7 jours ?

Disney+ est enfin disponible en France ! Comme prévu, les personnes intéressées peuvent profiter d’une période d’essai gratuite de 7 jours avant de devoir s’abonner au prix de 6,99 euros par mois. On vous explique comment tester le service ce streaming pendant une semaine.

Après un report, Disney+ débarque finalement en France ce mardi 7 avril 2020. La plateforme permet d’accéder à un impressionnant catalogue de 500 films et documentaires et de 7 500 épisodes de séries. Dans le détail, le catalogue de Disney+ s’articule autour de 4 univers : les productions Disney (les classiques ou les métrages plus récents), Star Wars (films et séries, comme The Mandalorian), Marvel (les films du Marvel Cinematic Universe et les séries exclusives), les films coproduits avec Pixar, et National Geographic.

Comment tester Disney+ gratuitement ?

L’abonnement Disney+ est proposé à 6,99 €/mois, ou 69,99 € pour un an sur le web, sur smartphone, sur tablette ou en OTT. Disney+ est aussi disponible dans les offres de Canal+, son distributeur exclusif en France. Avant de passer à la caisse, Disney permet évidement de tester le service.

Pour accéder à cette offre d’essai gratuite de 7 jours, il suffit de vous rendre sur le lien en fin d’article. Appuyez simplement sur 7 jours gratuits. Le service va vous demander d’entrer les coordonnées de votre carte bancaire. Rassurez-vous : vous ne serez pas débité avant la fin de la période d’essai. Néanmoins, attendez-vous à un prélèvement automatique d’un euro afin de vérifier la validité de la carte. Le coût de l’abonnement ne sera prélevé qu’à partir de la seconde semaine. Vous obtiendrez alors un accès d’un mois pour 6,99 €. Pour éviter d’être débité, on vous invite à supprimer les informations de votre carte de banque du service avant la fin de la période d’essai de 7 jours.

Cette offre permet d’accéder à l’entièreté du catalogue de Disney+ que ce soit via un navigateur web (Chrome, Safari…), une application mobile Android ou iOS sur votre smartphone ou tablette, sur votre téléviseur connecté ou via une console de jeu vidéo (PS4, Xbox…). Avant de vous abonner, on vous invite à consulter la liste des appareils compatibles avec Disney+. Allez-vous souscrire ? On attend votre avis dans les commentaires.

Cliquez ici pour profiter de l’offre d’essai gratuit de Disney+