The Mandalorian : tout ce que vous devez savoir sur Baby Yoda

Baby Yoda est sans doute l’une des raisons du succès de The Mandalorian, dont la deuxième saison sera diffusée le 30 octobre sur Disney+. Ce personnage mystérieux est de la même race que Yoda, l’illustre Maître Jedi. Gardé secret par Lucasfilm, la révélation de Baby Yoda l’a propulsé au rang de véritable icône de la culture pop. Doté d’un grand pouvoir, la Force, l’enfant est protégé par le Mando, qui s’est pris d’affection pour le petit être. Un être sur lequel l’Empire veut mettre la main, alors que le chasseur de primes s’est mis en tête de risquer sa vie pour celle de Baby Yoda. En marge de la diffusion de The Mandalorian saison 2, retour sur ce que vous devez savoir sur Baby Yoda, qui a même posé pour le Time avec Bob Iger, ancien PDG de Disney.

Un personnage né très tôt

C’est Jon Favreau, notamment réalisateur d’Iron Man, qui est à l’origine de Baby Yoda. En apprenant que Disney avait acquis Lucasfilm en 2012, le cinéaste a d’abord imaginé un projet Star Wars explorant les événements après la trilogie originale (d’où la présence de Boba Fett, dans la seconde saison). Jon Favreau a donc commencé à imaginer Baby Yoda avec un objectif : explorer les origines d’une race encore mystérieuse. Car si Yoda est un illustre Maître Jedi, les fans ne connaissent toujours pas sa planète, ses origines, etc.

En 2017, Jon Favreau dévoile The Mandalorian à Kathleen Kennedy, coprésidente de Lucasfilm. Elle lui présente alors le réalisateur Dave Filoni, et les hommes commencent à dessiner Baby Yoda. Même Bob Iger, dirigeant de Disney à l’époque, confiera avoir réalisé immédiatement le potentiel du personnage, et qu’il plairait aux fans de Star Wars.

Baby Yoda vaut environ 5 millions de dollars

Préférant ne pas créer un personnage entièrement en effets spéciaux numériques, The Mandalorian est passé par le studio Legacy Effects pour créer un animatronique. Ce qui explique le réalisme de Baby Yoda, bien que des effets spéciaux accentuent cet effet en post-production. En tout, la marionnette a coûté environ 5 millions de dollars à confectionner par Legacy Effects. Un objet relativement lourd, puisque doté de technologies animatroniques. Deux techniciens contrôlent Baby Yoda : un pour les yeux, l’autre pour la bouche et les expressions faciales. Notons qu’il existe plusieurs marionnettes du personnage.

Les équipes de The Mandalorian souhaitaient utiliser le plus souvent possible cet animatronique mais ils ont également dû tourner sans qu’il ne soit présent. Jon Favreau voulait garder la possibilité de remplacer Baby Yoda par des effets spéciaux numériques si le rendu n’était pas satisfaisant. Le créateur de The Mandalorian explique également que l’animatronique a été pensé pour obéir aux mêmes lois de la physique que les personnages, pour le rendre encore plus réaliste.

Quant à sa voix, Matthew Wood, qui travaille la partie audio chez Lucasfilm, a mélangé des sons de voix de bébés, de renards à oreilles de chauve-souris, de kinkajous et la voix d’un autre concepteur, Dave Acord.

