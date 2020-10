Canal+ et Disney+ : les nouvelles offres pour s’abonner à un bon prix

Le nouveau confinement prendra effet dès ce vendredi 30 octobre 2020 à minuit et vous cherchez à vous abonner à des bouquets TV ? Pour cela, le groupe Canal+ propose une sélection de 6 offres d'abonnements en série limitée avec Disney+ à prix réduits. Toutes les informations à savoir sont à consulter dans la suite de l'article.

C'est dans le cadre de différentes offres promotionnelles courant jusqu'au lundi 30 novembre 2020 que Canal+ permet à de nouveaux clients de s'abonner à des bouquets télévisuels incluant le service Disney+ à des bons prix.

Six offres d'abonnements sont proposés. Le premier concerne Canal+ et Disney+ à 19,90 euros par mois. Le second intitulé “Canal+ et le pack de Canal+” (avec 4 chaînes supplémentaires par rapport au premier) est au prix mensuel de 24,90 euros. Vous avez également “Canal+ et le pack Cine Series+” (avec Netflix et OCS) à 34,90 euros. Le quatrième bouquet est un pack Famille dont l'abonnement est à 29,90 euros. L'avant-dernier bouquet à 34,90 euros intéressera notamment les fans de sports. Et enfin, le bouquet intégral contenant toutes les chaînes est à 89,90 euros.

Si vous êtes intéressés par l'un des bouquets suggérés ci-dessus, sachez que les abonnements nécessitent un engagement de 2 ans. Ce sont des offres “TV + Digital” où le client recevra par voie postale un décodeur ou un Cube en fonction de la réception choisie. De plus, il sera possible de télécharger gratuitement l'application myCanal pour voir ou revoir les programmes diffusés par le groupe télévisuel.