Black Widow : le film est repoussé et chamboule tout le calendrier de Marvel

Black Widow est le prochain film du Marvel Cinematic Universe. Il est encore repoussé à cause du coronavirus et sa nouvelle date de sortie a été fixée à mai 2021. Ce nouveau retard chamboule tout le calendrier de Marvel Studios, que ce soit pour les films ou les séries.

Black Widow finira bien par sortir au cinéma… un jour. Marvel Studios le croit, en tout cas. Le film connaît un nouveau décalage aujourd’hui. D’abord prévu pour sortir le 1er mai 2020, il a été décalé en novembre pour cause de Covid. La situation étant ce qu’elle est, Marvel Studios a fait le choix de le décaler de nouveau. Cette fois, Black Widow est programmé pour le 7 mai 2021 (date de sortie américaine).

Le studio espère ainsi que la situation se sera tassée pour pouvoir proposer son film dans les salles obscures, et non sur Disney+ comme cela avait été le cas pour Mulan. Pour rappel, Black Widow (qui se déroule avant Endgame) doit ouvrir la phase 4 du Marvel Cinematic Universe. Cette nouvelle ère post Avengers a pour mission de redonner un second souffle à l’univers après le feu d’artifice Endgame.

Un film décalé et tout un calendrier bousculé

Le problème de ce MCU, c’est que lorsqu’un film est décalé, c’est tous ceux derrière qui en pâtissent. Ainsi, Eternals, prévu pour février 2021, voit sa sortie décalée pour le 5 novembre 2021. Ce projet est important pour le studio, puisqu’il doit introduire une tonne de nouveaux personnages que nous sommes susceptibles de revoir par la suite.

A lire aussi – Disney+ : prix, date de sortie, catalogue films et séries, ce qu’il faut savoir

De même, Sang-Chi and the Legend of the Ten Rings est décalé du 7 mai au 9 juillet 2021. Ce film devrait également être intéressant, puisqu’il reviendra sur l’organisation des dix anneaux, teasée depuis le tout premier film Iron Man en 2008. Avec tous ces retards, on constate que 2020 est la première année sans aucune superproduction Marvel Studios depuis… 2009. Un petit exploit quand on constate que le studio sort désormais trois films par an.

Il n’y a pas que les films qui sont impactés par le retard de Black Widow, mais aussi les séries. Le Faucon et le Soldat de l’hiver, qui devait être la première série Marvel sur Disney +, a été retardée à une date ultérieure en 2021, sans plus de précisions. Elle doit en effet s’appuyer sur Black Widow (en reprenant certains personnages, on l’imagine) et donc sortir après le film. De ce fait, la toute première série Marvel Studios sur le service de streaming sera Wandavision, programmée pour décembre.

Les film Marvel Studios ne sont pas les seuls concernés

Disney n’a pas revu son calendrier uniquement pour les films Marvel. Selon Variety, le long-métrage d’animation Souls pourrait arriver directement sur Disney + sans passer par la case cinéma, sa date de sortie étant toujours programmée à novembre. Mort sur le Nil, la nouvelle aventure d’Hercule Poirot qui fait suite au reboot Le Crime de l’Orient Express (2017), a été décalé du 23 octobre au 18 décembre. West Side Story, le prochain projet de Steven Spielberg, connaitra lui un retard d’ampleur. Prévu pour sortir en décembre prochain, il est finalement décalé en décembre 2021.

Disney n’est pas le seul studio à réorganiser la sortie de ses films. Warner a retardé plusieurs fois Wonder Woman 1984, la suite du film de 2017. D’abord prévu pour sortir en juin, puis en août, il est maintenant programmé pour une sortie le 25 décembre. Là encore, cette date n’est pas sécurisée, la situation actuelle n’étant pas vraiment encourageante. Tenet, seul blockbuster sorti en période Covid, n'a en effet pas vraiment convaincu en matière de box-office.

L’industrie du cinéma subit de plein fouet la crise du coronavirus. En plus des décalages de films déjà prêts, il faut également compter sur un retard d’ampleur concernant la production, de nombreux tournages ayant été stoppés cette année. Nous ne devrions donc pas retrouver un rythme normal de sortie de films avant quelques années.

Source : Variety