PS Plus Extra/Premium : voici la liste des jeux offerts en janvier 2024

Sony vient tout juste de dévoiler la liste des jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus Extra et Premium en janvier 2024. Autant dire qu'il y aura du choix, entre le remake de Resident Evil 2, Tiny Tina's Wonderlands ou encore l'excellent Shipbreaker.

Après un mois de décembre 2023 plutôt généreux en nouveautés dans le catalogue PS Plus, avec notamment un certain GTA 5, mais aussi le très bon Moonscars ou encore Tinykin, Sony vient tout juste de dévoiler la liste des jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus Extra et Premium en janvier 2024.

Les abonnés à ces deux formules, affichées respectivement à 13,99 € et 16,99 € par mois, peuvent pour rappel accéder à un vaste catalogue de jeux issus des bibliothèques PS4 et PS5, mais aussi PS3, PS2, PS1 ou PSP (dans le cas de l'offre Premium).

Liste des jeux offerts avec le PS Plus Extra/Premium en janvier 2024

Sur son blog officiel, Sony vient tout juste de dévoiler la liste des jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus Extra/Premium en ce mois de janvier 2024. Précisons que l'ensemble de ces titres rejoindra le catalogue dès le 16 janvier.

Tiny Tina's Wonderlands – Edition Next-Level (PS4 et PS5)

Resident Evil 2 Remake (PS4 et PS5)

Hardspace Shipbreaker (PS5)

Lego City Undercover (PS4)

Just Cause 3 (PS4)

Sessions : Skate Sim (PS4 et PS5)

Shadow Tactics : Blades of the Shogun (PS4)

Vampire : The Mascarade – Swansong (PS4 et PS5)

Surviving The Aftermath (PS4)

Sans surprise, les abonnés au PlayStation Plus Premium pourront également (re)découvrir des classiques en janvier 2024. Les voici :

Rally Cross (PS4 et PS5)

Star Wars : Episode 1 La Menace Fantôme (PS4 et PS5)

Street Fighter : 30th Anniversary Collection (PS4)

Legend of Mana (PS4)

Secret of Mana (PS4)

Parmi cette liste, on invitera à jeter un coup d'oeil à l'excellent remake de Resident Evil 2, celui-là même qui a ouvert la voie à d'autres récents remakes de la saga horrifique de Capcom (comme celui de RE 3, plutôt oubliable, et celui de RE 4, brillant sur de nombreux aspects). Dans un tout autre genre, Hardspace Shipbreaker mérite clairement votre attention. Ce titre vous met dans la peau d'un ouvrier spécialisé dans le démantèlement de vaisseaux spatiaux. A travers des missions scénarisés, vous allez devoir utiliser un vaste panel d'outils à bon escient pour récupérer de précieuses pièces dans ces épaves… Mais attention, il faudra ça intelligemment, sous peine de détruire des composants hors de prix dans le processus… Ou de perdre la vie.