The Last of Us Part II : le remake PS5 se dévoile dans un premier trailer, sortie en janvier 2024

Naughty Dog a officiellement annoncé The Last of Us Part II Remastered pour la PS5, suite à de nombreuses fuites concernant le jeu plus tôt dans la journée de hier. Le jeu sortira le 19 janvier 2024, et on a déjà droit à un premier trailer.

Comme The Last of Us Part I avant lui, The Last of Us Part II Remastered remanie le magnifique jeu PS4 pour la PS5 avec des améliorations visuelles, mais aussi du nouveau contenu. Cela inclut un mode Fidélité 4K, un mode Performance qui permet de monter à 40 FPS, un mode Fréquence déverrouillée pour les téléviseurs VRR, des temps de chargement améliorés, et bien d'autres choses encore.

Que sait-on de ce The Last of Us Part II Remastered ?

L'information la plus importante est sans doute que si vous possédez The Last of Us Part II sur PS4, vous pourrez passer au remaster pour 10 euros seulement. Cela s'inscrit dans la lignée des précédentes mises à jour de Sony pour des titres comme Ghost of Tsushima. De plus, vous pourrez transférer vos données de sauvegarde de la version PS4.

La description du produit décrit “No Return” – “un mode de survie roguelike” dans lequel “vous choisissez votre chemin à travers une série de rencontres aléatoires“. « Incarnez un grand nombre de personnages déblocables, dont certains n'ont jamais été jouables dans la franchise The Last of Us, et qui possèdent tous des caractéristiques de jeu uniques. La variété des défis met en scène différents ennemis et des lieux mémorables de la deuxième partie, le tout culminant dans des combats de boss tendus », poursuit le descriptif. Compte tenu de la qualité du système de combat de la deuxième partie, cet ajout pourrait s'avérer très intéressant.

Enfin, un billet de blog de Naughty Dog annonce que les joueurs peuvent personnaliser leurs parties, débloquer des personnages et des costumes, et se battre pour la première place du classement mondial dans ce mode, qui sera renouvelé chaque jour.