Avec sa Watch S3, Xiaomi joue la carte de la personnalisation avec de nombreux cadrans gratuits ainsi qu’une lunette et un bracelet interchangeables. Tournée vers le suivi d’activités, cette montre embarque une solide batterie censée offrir une autonomie de 15 jours.

Après une Watch S1 lancée en 2022, Xiaomi a dévoilé lors du salon de la mobilité de Barcelone la montre qui lui succède en France, la Watch S3, le modèle S2 de 2023 n’ayant pas été commercialisé en Europe. Tout aussi imposante – et même un peu plus que la S1, la Watch S3 est une montre Xiaomi pur jus, c’est-à-dire qu’elle fonctionne avec HyperOS, le nouveau système propriétaire de la marque. Sa deuxième particularité est qu’elle cible un large public du fait de son prix attrayant. Enfin, et c’est sans doute le plus marquant, la Watch S3 offre une conception originale, avec des accessoires interchangeables.

Avec sa dernière-née, Xiaomi ne se contente pas de vanter le large éventail de cadrans téléchargeables pour personnaliser sa montre. Le constructeur va beaucoup loin avec la possibilité de changer de bracelet, mais aussi de cadre, des accessoires vendus sur son site. Pour l’utilisateur, il est donc possible d’avoir une montre qui s’adapte à ses goûts ou même ses vêtements au quotidien. Cela suffit-il pour faire de la Watch S3 une montre capable de rivaliser avec la concurrence… ou même les nombreux autres modèles de Xiaomi ? La marque n’a, en effet, pas chômé depuis le début de l’année avec le lancement de quatre modèles.

Nous avons testé la Watch S3 et ses accessoires pour savoir ce qu’il en est et nous vous livrons le résultat de cette évaluation.

Prix et disponibilité de la Xiaomi Watch S3

Annoncée fin février 2024 et commercialisée dans la foulée, La Watch S3 prend la place de l’entrée de gamme au catalogue de Xiaomi, pour ce qui concerne ses montres à cadran rond. Le modèle premier prix sous WearOS, la Watch 2, démarre en effet à 199,99 euros. La nouvelle S3 est bien moins chère, encore plus abordable que la Watch S1 de 2022 (269,99 euros) ou même son alternative économique, la Watch S1 Active (199,99 euros). Le tarif de la Xiaomi Watch S3 est de 149,99 euros.

Disponible sur le Mi Store, la montre peut également être achetée chez les revendeurs spécialisés habituels comme Boulanger, Fnac ou Darty. Elle bénéficie d’une réduction pouvant aller jusqu’à 15 % sur le site d’Amazon, ce qui ramène son prix à environ 130 euros.

La Watch S3 est proposée avec un boîtier Argent ou noir, ainsi qu’un cadre et un bracelet en caoutchouc fluoré tous deux assortis. Pour aller un peu plus loin en matière de style, différents cadres (sous la référence Bezel) et bracelets en cuir (sous la référence strap) sont au sein du Mi Store :

Cadre arc-en-ciel en fibre de carbone : 39,99 euros

Cadre Dual-tone en céramique (noir et vert) : 39,99 euros

Cadre Jaune Chromé en céramique: 29,99 euros

Cadre bleu océan, noir ou argent (acier inoxydable) : 9,99 euros

Nous avons pour notre part testé la Watch S3 dans sa couleur noire (boîtier, cadre et bracelet) et avons reçu pour évaluation le cadre Dual-tone et le bracelet en cuir assorti, noir et vert, pour un montant total de 52,98 euros.

Fiche technique

En termes d’équipement et de fonctionnalités, la Watch S3 ne réinvente pas la roue. La montre mise beaucoup sur son design et son endurance, avec son cadre interchangeable et sa grosse batterie. Pour le reste, elle reprend bon nombre de caractéristiques déjà présentes sur la Watch S1 ou même la Watch 2.

Elle est toutefois beaucoup moins communicante que cette dernière comme on le verra plus loin. Malgré son prix abordable, elle est équipée d’un micro et d’un haut-parleur pour répondre à ses appels.

Xiaomi Watch S3 Dimensions 47 x 47 x 12 mm Poids 44 g (hors bracelet) Écran 1,43 pouce AMOLED, 60 Hz, 600 nits Définition 466 x 466 pixels Résolution 326 pixels par pouce Stockage 2 Go libres pour la musique Connectivité Bluetooth 5.2 Capteurs Cardiofréquencemètre avec SpO2, accéléromètre, gyroscope, boussole électronique, baromètre, capteur à effet hall, capteur de luminosité, GNSS Étanchéité 5 ATM Batterie 486 mAh Autonomie 15 jours annoncés (sous Android) Chargement Câble USB avec chargeur magnétique intégré Compatibilité À partir d’Android 8 ou iOS 12 Matériaux Cadre en acier inoxydable, écran en verre Corning, Structure en alliage d'aluminium Bracelet caoutchouc fluoré (inclus)

Un design massif qui cache une personnalisation poussée

Avec son grand écran de 1,43 pouce et son épaisseur de 12 mm, la Watch S3 compte parmi les modèles les plus massifs du marché. Autant de ne pas se voiler la face, on ne verra qu’elle sur un petit poignet, avec le risque de se couper parfois du public féminin ou tout simplement de ceux qui aiment les formats discrets.

La dernière-née de Xiaomi n’existe que dans un format 47 mm, là où certaines marques (Huawei, Samsung, etc.) proposent aussi un format plus petit. Ce n’est en tout cas pas le cas de Xiaomi cette année. La marque a pourtant décliné sa Watch S2 en deux versions de 42 et 46 mm, mais l’a restreinte au marché chinois.

Pour autant, la Watch S3 reste assez légère et donc plutôt confortable à porter, même la nuit. Pour maintenir un prix sous la barre des 150 euros, Xiaomi a privilégié des matériaux moins nobles que sur les modèles les plus haut de gamme. La marque n’a pas fait appel à du verre saphir ou de la céramique. La conception de la montre s’avère cependant soignée avec un boîtier en acier inoxydable mat et un dos en plastique (imitation céramique, donc brillant et doux au toucher) assez peu bombé, qui n’irrite pas la peau du poignet.

L’ensemble est étanche ATM pour donner la possibilité de suivre des sports comme la natation. En revanche, Xiaomi mentionne seulement un verre Corning pour l’écran, sans qu’on sache lequel. Malgré quelques chocs, l’écran ne s’est, quoi qu’il en soit, jamais rayé lors de nos tests. La lunette amovible, légèrement surélevée, apporte aussi une forme de protection physique sur le pourtour de l’écran.

La montre est livrée avec un bracelet en caoutchouc fluoré un peu moins souple que celui du Redmi Watch 4 sans que ce soit désagréable au niveau du port.

Son système de fermeture est assez efficace et pratique, c’est d’ailleurs le même que celui des Samsung Galaxy Watch 6. On apprécie ce système simple qui permet de changer de bracelet en quelques secondes.

Même chose pour le cadre interchangeable, qu’il suffit de tourner légèrement pour le détacher du boîtier. Le système est bien pensé et semble robuste.

Il reste que l’achat d’un cadre et d’un bracelet coûte le tiers du prix de la montre. Il faudra en tenir compte dans le budget global.

Le long du boîtier, on découvre de deux boutons destinés à faciliter la navigation dans les menus.

Celui du bas, personnalisable, permet d’avoir à portée de doigt sa fonction préférée. Celui du haut donne accès au menu (sous forme de grille ou liste). Une pression longue permet de lancer l’assistant d’Amazon, Alexa.

Un grand écran personnalisable à souhait

Avec un diamètre de 1,43 pouce et une haute définition de 466 x 466 points par pouce, l’écran circulaire, de technologie AMOLED, arbore un affichage net et précis, aux couleurs vives et aux noirs profonds. Du fait d’une épaisse bordure noire, le format du boîtier atteint 47 mm (un peu plus que sur la Watch S1, à diagonale égale).

Cette bordure est toutefois recouverte par la lunette amovible qui devient un véritable élément de style si on achète celles sur lesquelles figurent des index et bordées d’un motif clous de Paris. Agrémentée d’un cadran à aiguille, la Watch S3 perd alors son allure sportive au profit d’un design plus lifestyle. L’occasion de mettre un peu plus l’écran en valeur.

Qu’il s’agisse de lire ses SMS, découvrir une quelconque notification ou suivre ses constantes pendant son running, ce grand écran reste parfaitement lisible. Mesurée à l’aide d’une sonde, sa luminosité atteint 616 cd/m² soit un peu plus que ce qu’annonce Xiaomi. C’est largement suffisant la majeure partie du temps, mais cela peut devenir un peu juste si on tente de lire un message en plein soleil.

On apprécie, en revanche, les nombreuses possibilités de personnalisation, cadres ou Widgets qu’on peut sélectionner et ajuster en fonctions des données jugées essentielles. Gare toutefois aux cadrans animés qui pourraient réduire sensiblement l’autonomie de la montre.

Le paramétrage de l’affichage est également large avec un mode de luminosité automatique, un mode “Toujours afficher” (Always On) ou encore un mode ne pas déranger programmable.

Une interface très classique et toujours mi fitness

La montre fonctionne avec HyperOS, mais ni son interface ni son fonctionnement ne change vraiment par rapport aux précédents modèles de Xiaomi. La navigation dans la montre s’avère des plus classiques à partir des deux boutons latéraux et de l’interface tactile : d’un glissement de doigt vers le haut, on accède aux raccourcis et vers le bas aux notifications. Un glissement latéral permet d’accéder aux widgets et aux données qu’ils mettent en avant. Rien de bien nouveau.

C’est toujours l’application Mi Fitness qui se charge de la synchronisation des données avec le smartphone ou permet d’effectuer certains réglages poussés comme la surveillance avancée du sommeil ou encore d’ajouter de la musique dans les 2 Go d’espace de stockage de la montre.

Certaines fonctions s’effectuent directement depuis la montre comme l’accès à la détection automatique d’activité ou l’association avec des écouteurs. Compatible Android et iOS, Mi Fitness ne change pas.

L’application reste organisée en 4 onglets : Santé pour consulter ses statistiques, Entraînement pour démarrer un suivi d’activité depuis le smartphone, Appareil pour régler les paramètres et Profil pour ses infos personnelles, autorisations ou synchro avec d’autres applis comme Strava.

Des fonctions nombreuses, sans magasin d'applications

À l’instar de nombreux modèles de montres et bracelets traqueurs d’activités chez Xiaomi, la couverture est large avec près de 150 activités sportives proposées dans la partie entraînement, le suivi du sommeil, du rythme cardiaque, du taux d’Oxygène dans le sang, du stress (et des exercices de respiration pour se relaxer). Toute une flopée d’outils est mise à la disposition de l’utilisateur comme, par exemple, une lampe torche, un magnétophone, un baromètre, une boussole ou encore le déclenchement de la caméra du smartphone depuis la montre et la possibilité de faire sonner ce dernier quand on l’a égaré. Il sera même possible de payer avec sa Watch S3… dans un avenir plus ou moins proche, quand les banques françaises seront prises en charge !

La partie sport et plus particulièrement la partie running est assez étoffée avec différents types d’entraînements proposés notamment par intervalles pour la course. Du côté de la santé, en revanche, on reste sur du très basique : pas d’ECG, de suivi de la température ou d’analyse corporelle du fait des capteurs limités… Cela aurait été assez étonnant sur une montre à moins de 150 euros.

À l’aide du GPS précis et du cardiofréquencemètre avec suivi du SpO2, on peut déjà organiser de bonnes séances de remise en forme. Il faudra juste penser à activer dans les paramètres les bonnes options comme le suivi en continu du rythme cardiaque, par exemple.

La montre Watch S3 n’est en revanche pas une montre évolutive comme le serait un modèle sous WearOS. Ne cherchez pas de magasin qui vous permettrait de télécharger votre application préférée. Les amateurs de Spotify pourront toutefois lancer une playlist sur le smartphone et la piloter depuis la montre. La Watch S3 n’est pas non plus compatible avec les réseaux mobiles. Elle n’est pas d’ailleurs même pas compatible avec le Wi-Fi !

Une chose est sûre, la montre n’a pas franchement évolué depuis la Watch S1, proposant peu ou prou le même service. Elle présente l’avantage d’être moins chère et d’être un peu plus personnalisable grâce à HyperOS

Une montre pour communiquer, à l'oral seulement

Équipée d’un micro et d’un haut-parleur, la Watch S3 permet de prendre ses appels, en Bluetooth, directement depuis la montre, à condition bien sûr que le téléphone soit à proximité. N’attendez pas un son d’une puissance extrême, mais cela peut dépanner de temps en temps quand on a les mains occupées ou qu’on n’a pas le temps de dégainer son smartphone.

En revanche, les choses se compliquent à l’écrit. Si le grand écran permet d’afficher confortablement ses SMS et ses notifications, il n’est pas possible d’y répondre, même sous forme de message préenregistré. Cette possibilité est réservée aux appels auxquels on ne souhaite pas répondre en envoyant un message de type « je te rappelle plus tard ».

Précisons également que les émojis ne sont pas pris en charge dans les SMS reçus, alors que c’était le cas avec la Watch S1. Il y a donc un peu de travail à accomplir du côté de HyperOS.

Une haute autonomie et une charge rapide

Avec HyperOS, Xiaomi promet un fonctionnement plus fluide et, de ce point de vue, nous n’avons pas eu grand-chose à reprocher à la Watch S3. Elle a offert le temps de notre test une navigation tactile fluide et réactive. La marque promet aussi une meilleure autonomie et il faut bien avouer que cette Watch S3 ne manque pas de souffle. Malgré quelques séances d’activités au compteur et la réception de multiples notifications, nous avons eu l’agréable surprise de vider la batterie en 15 jours environ. Xiaomi n’a pas menti et sa montre compte indéniablement parmi les montres les plus endurantes du marché. Rappelons qu’à capacité de batterie à peu près égale, la Xiaomi Watch 2 sous WearOS tient moins de deux jours. Il n’y a guère que la montre Oneplus Watch 2 pour faire mieux, avec 4 jours… mais on reste loin des 15 jours de la Watch S3.

Pour recharger la montre, il suffit de la poser sur le socle magnétique fourni qui se branche lui-même sur un port USB-A d’ordinateur ou d’un chargeur. Il est possible de récupérer près de 44 % d’autonomie en une quinzaine de minutes. Le chargement complet prend un peu moins d’une heure. Une jolie performance.