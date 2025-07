OnePlus annonce cinq produits dont le Nord 5, un flagship killer comme on les aime

OnePlus vient de dévoiler 5 nouveaux produits, dont le OnePlus Nord 5. Positionné sous la barre des 500 euros, ce smartphone est non seulement élégant, mais également d’une fiche technique complète. Une proposition digne de l’appellation « flagship killer ». Les autres produits sont le Nord CE5, les Buds 4, la Watch 3 en 43 mm et la Pad Lite. Voici toutes les informations à savoir sur ce line-up extrêmement riche.

« Il n’y a plus de saison, ma bonne dame ! » Il y a dix ans, les lancements de produit pendant la saison estivale étaient assez rares. Les marques laissaient partir les consommateurs en vacances après la période des soldes d’été, avant de les solliciter à nouveau pour la rentrée. Mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. Nous avons suivi pour vous les dernières informations de Nothing, Honor, Oppo ou encore Fairphone ces dernières semaines. Google et Samsung ne vont pas tarder à suivre. Et voilà que OnePlus en rajoute.

Lire aussi – OnePlus est accusé d’espionnage… mais votre smartphone est-il vraiment différent ?

En effet, la marque alternative d’Oppo vient d’annoncer cinq nouveaux produits à l’occasion d’un lancement mondial. Ce lancement n’est pas une surprise puisque l’information avait été confirmée mi-juin par le principal intéressé, qui en avait profité pour dévoiler son line-up avec un peu d’avance : deux smartphones, une paire d’écouteurs, une montre connectée et une tablette. Cependant, à l’époque, la fiche technique et les prix n’avaient pas été annoncés. C’est désormais chose faite. Entrons donc dans le détail.

Le OnePlus Nord 5 est un vrai “flagship killer”

Et nous allons commencer avec le OnePlus Nord 5. C’est LA star de la journée. Le successeur du Nord 4 veut taper extrêmement fort cette année avec une fiche technique complète, dont le principal élément avait déjà été confirmé : le SoC. Il s’agit du Snapdragon 8s Gen 3 que vous retrouvez dans le Motorola Edge 50 Ultra, le Honor 200 Pro, le Realme GT 6 ou le Xiaomi Poco F6. Ce n’est pas un SOC de première jeunesse, mais il assure dans toutes les disciplines. Autre point important de ce téléphone, le capteur photo principal, un Lytia 700 de Sony, promesse de beaux clichés dans de nombreuses situations. Voici tous les autres éléments à connaitre :

Écran AMOLED Full HD+ 144 Hz de 6,83 pouces

Protection en verre Gorilla Glass 7i

Processeur Snapdragon 8s Gen 3

8 ou 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage

Batterie 5200 mAh compatible charge rapide 80 watts

compatible Capteur principal 50 MP, ouverture à f/1.8, stabilisation optique, autofocus

Capteur ultra grand-angle 8 MP, ouverture à f/2.2, autofocus pour la macro

Capteur selfie 50 MP, ouverture à f/2.0, autofocus

Compatible WiFi 6, Bluetooth 5.4, 5G et eSIM

Android 15 avec OxygenOS 15

La capacité de la batterie est notre seule inquiétude ici. Espérons que cela ne grèvera pas l’autonomie. L’intégration d’un écran LTPO aurait certainement pu aider. L’ensemble de ces éléments est intégré dans un châssis sobre et plutôt élégant, muni d’un bouton matériel paramétrable. Le prix du OnePlus Nord 5 est fixé à 449 euros en version 8/256 Go et 549 euros en version 12/512 Go. Il y a trois coloris : noir, blanc et bleu.

Le OnePlus Nord CE5 n'est pas à prendre à la légère

Passons à l’autre smartphone : le OnePlus Nord CE5. Ce smartphone pourrait être grossièrement qualifié de « version allégée » du Nord 5. Il en reprend le design, mais il change plusieurs éléments importants dans la fiche technique : l’écran, le processeur, l’équipement photo, l’audio et la capacité de stockage. Le but étant de passer le prix d’achat sous la barre des 400 euros. En effet, le prix de vente est de 349 euros pour la version 8/128 Go et 399 euros pour la version 12/256 Go. Qu’avez-vous pour ce prix ? Voici tous les détails à retenir :

Écran AMOLED Full HD+ 120 Hz de 6,77 pouces

Processeur Dimensity 8350 Apex

8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage (extensible)

Batterie 5200 mAh compatible charge rapide 80 watts

compatible charge rapide 80 watts Capteur principal 50 MP Lytia 600 , ouverture à f/1.8, stabilisation optique, autofocus

, ouverture à f/1.8, stabilisation optique, autofocus Capteur ultra grand-angle 8 MP, ouverture à f/2.2, pas d’autofocus

Capteur selfie 16 MP, ouverture à f/2.4, pas d’autofocus

Compatible WiFi 6, Bluetooth 5.4 et 5G

Android 15 avec OxygenOS 15

Les OnePlus Buds 4 offrent du son HD et la réduction de bruit à un prix abordable

Après les deux smartphones, OnePlus a dévoilé un accessoire qui va certainement les accompagner durant la phase de lancement : les Buds 4. Ils remplacent les Buds 3, présentés début 2024 dont ils ne reprennent visiblement que le nom. En effet, le design tout en rondeur des Buds 3 est remplacé par une ergonomie beaucoup plus anguleuse. Et le boitier n’est plus plat avec un rangement horizontal, mais un galet arrondi où les emplacements sont verticaux. La principale raison de ce changement est l’intégration d’une surface tactile sur la branche pour le contrôle du volume, fonction que vous retrouvez souvent dans les Enco d’Oppo.

La fiche technique des Buds 4 est plutôt qualitative. Elle comprend deux haut-parleurs par écouteur (un tweeter et un écouteur), chacun accompagné d’un DAC différent. La réduction de bruit active a été améliorée. Un mode gaming a été intégré (latence à 47 ms). Et l’autonomie serait de 6 heures avec ANC. Les écouteurs se déclinent en deux coloris. Et le prix est plutôt attractif : 119 euros. Voici les détails à retenir sur la fiche technique :

Double diaphragme 11 mm et 6 mm

et Trois micros par écouteur

Réduction de bruit active jusqu’à 55 décibels avec mode adaptatif

avec mode adaptatif Compatible Bluetooth 5.4

Batterie de 62 mAh (écouteur) et 530 mAh (boitier)

(écouteur) et 530 mAh (boitier) Prise en charge des codecs SBC, AAC et LHDC 5.0

Compatible Google Fast Pair

Certification IP55

Après la version 46 mm, voici la version 43 mm de la OnePlus Watch 3

Quatrième produit présenté : la OnePlus Watch 3. Et plus précisément la version 43 mm de la OnePlus Watch 3, puisque la version 46 mm est déjà commercialisée. La OnePlus Watch 3 43 mm n’en est pas simplement une version plus petite : son boitier est légèrement différent. En effet, l’écran ne profite pas d’une lunette et va jusqu’à la bordure. En outre, les tranches restent plates, mais elles suivent scrupuleusement l’écran, alors que la version 46 mm s’en éloignait au niveau des boutons matériels. Ces derniers sont ici identiques : une touche standard et une couronne digitale rotative. Le boitier est aussi légèrement plus fin.

Côté fiche technique, l’essentiel est conservé, même si quelques changements ont été consentis, notamment sur la taille de l’écran, la batterie et les capteurs intégrés (l’absence du thermomètre est étonnante). Voici les autres détails de la fiche technique :

Écran AMOLED de 1,32 pouce

Processeur Snapdragon W5 Gen 1

2 Go de RAM et 32 Go de stockage

Batterie 354 mAh compatible charge 7,5 watts

compatible charge 7,5 watts Compatible WiFi n, Bluetooth 5.2, GPS et NFC

Cardiofréquencemètre et oxymètre

Certification IP68 et 5ATM

et Wear OS 5

La OnePlus Watch 3 43 mm se décline en deux coloris : argent et noir. Dans les deux cas, le boitier est en acier inoxydable. Le prix public conseillé de cette montre est de 299 euros, soit 100 euros de moins que la version 46 mm.

OnePlus tente à nouveau de concurrencer l'iPad classique

Le dernier produit présenté est une tablette : la OnePlus Pad Lite. Son positionnement est simple : offrir une expérience multimédia qualitative pour un prix contenu. D’un côté, vous avez donc un grand écran Full HD, quatre haut-parleurs (avec plusieurs codecs HD), un châssis en aluminium et un SoC assez performant. De l’autre, vous avez un tarif qui démarre à 229 euros. Si cette tablette vous attire, nous vous conseillons cependant d’investir 30 euros de plus pour augmenter la RAM et doubler le stockage (avec en bonus la connectivité LTE). Voici les éléments importants de la fiche technique :

Écran LCD Full HD+ 90 Hz de 11 pouces

Processeur MediaTek Helio G100

6 ou 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage

Batterie 9340 mAh compatible charge rapide 33 watts

compatible charge rapide 33 watts Quatre haut-parleurs certifiés Hi-Fi

Codec SBC, AAC, aptX HD et LDAC

et Capteur photo 5 MP et capteur selfie 5 MP

Compatible Bluetooth 5.2 et WiFi ac tri-band

Android 15 avec OxygenOS 15

Tous ces produits sont d’ores et déjà commercialisés sur le site officiel de OnePlus. Et certains bénéficieront dans les prochaines semaines d’un test complet dans nos colonnes. Stay tuned !