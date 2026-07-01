Honor continue de fournir des configurations à moins de 1000 euros, censées répondre à toutes les attentes. Mais en 2026, le MagicBook 16 a-t-il encore tous les atouts pour nous convaincre face à la concurrence ? Réponse dans ce test complet du PC portable.

Honor a navigué sur un peu tous les segments PC, mais il en est un sur lequel on est toujours heureux de le voir : le rapport qualité/prix. Son segment, c’est celui des moins de 1 000 euros, là où la marque s’est le mieux exprimée sur ces dernières années. Avec le MagicBook 16 de 2026, le constructeur chinois sait où on l’attend, et compte bien nous satisfaire.

Prix et disponibilité du Honor MagicBook 16

Le Honor MagicBook 16 de 2026 est vendu en France au prix de 999 euros, avec ou sans chargeur pour respecter les lois européennes. Comme très souvent avec le constructeur, nous sommes ici face à une configuration unique qui intègre les composants suivants :

un processeur Intel Core Ultra 5 325

16 Go de RAM LPDDR5X à 7467 MT/s

un espace de stockage de 512 Go.

Attention cependant si vous êtes un citoyen du monde : la marque a effectivement annoncé sur le territoire asiatique une configuration intégrant un Panther Lake de la gamme X, soit avec une partie graphique Intel Arc B390. Celle-ci est certes alléchante, mais n’est absolument pas disponible par chez nous. Notre modèle est bien plus sobre dans ses capacités.

Design, clavier, connectique

La spécialité de Honor est en vérité de savoir exactement l’image d’un PC portable moderne que vous avez en tête, créer ce châssis, et le faire proprement. C’est une nouvelle fois exactement ce qu’est le MagicBook 16 de 2026, et si les coloris et les formes générales n’ont pas particulièrement évoluées sur ces dernières années, il faut souligner la qualité de la construction elle-même. Oui, nous sommes sur du métal gris, des formes arrondies, tout ce qu’a mis en place Apple comme forme à suivre pour être considéré comme haut de gamme sur le marché.

Maintenant, Honor le fait bien. Le métal est de qualité, le poids de 1,64 kilogramme de la configuration est rassurant dans ce qu’il offre d’impression de solidité tout en étant dans une catégorie que l’on considère comme facilement portable, l’épaisseur n’est pas particulièrement marquante à 1,6 centimètre, et tout fait honnêtement juste plaisir sous les mains. Nous ne sommes pas sur le genre de configuration où l’on sent dès la sortie de la boîte que nous avons fait des sacrifices pour en arriver là ; ceux de Honor sont bien plus discrets.

Heureusement, et contrairement à beaucoup de ses concurrents, le constructeur n’a pas choisi de sacrifier le confort de son clavier. Ses touches sont bien séparées, le pavé numérique est assez large pour être utilisable au quotidien, et la distance d’activation comme le retour des switchs sont plutôt bons. Ce n’est pas parfait, mais reste au-dessus de la moyenne, surtout pour ce prix. C’est en vérité le pavé tactile qui souffre un peu plus, avec une diagonale plus petite que la moyenne moderne et un revêtement plastique pas aussi glissant qu’on ne l’espérerait, sans être mauvais.

Les gros sacrifices sont plus évidents : la webcam et l’expérience audio sont essentiellement mauvaises. Mais au moins, côté connectique, Honor offre un port HDMI 2.1, deux ports USB-C 3.2 Gen 2, deux ports USB A 3.2 Gen 1, et un combo jack. Sur le sans-fil, un autre sacrifice : du Wi-Fi 6 uniquement, donc pas de compatibilité 6 GHz, pour le Bluetooth 5.1. C’est acceptable, mais le Wi-Fi 6E aurait été apprécié pour avoir une plus grande longévité de la configuration.

Écran, puissance, batterie

L’écran du Honor MagicBook 16 fait aussi partie de ses plus grandes faiblesses, particulièrement au milieu des normes acceptées en 2026. La dalle intégrée ici est une IPS LCD de 16 pouces de diagonale en définition 1920 x 1200 pixels, soit un ratio 16:10, pour un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Rien de particulièrement renversant donc, mais rien de très mauvais non plus, surtout en considérant l’usage bureautique et multimédia visé ici.

Mais c’est sur ce dernier mot, multimédia, que le bât blesse. Le Honor MagicBook 16 ne couvre tout simplement pas le sRGB, à seulement 58% soit 39% de l’espace DCI-P3. Si l’on n’attendait pas forcément le DCI-P3, que le sRGB ne soit pas couvert paraît fou en 2026 alors que cet espace représente l’entrée de gamme désormais. Le ratio de contraste est mesuré à 1262:1, bien pour du IPS LCD, avec une luminosité maximale de 327 cd/m² convenable pour sa catégorie de prix. Naturellement, le reste ne suit pas avec 7105K de température de couleurs, très froide, pour un delta e00 moyen de 7,44. C’est bien dommage de rester sur le NTSC alors que le sRGB est encore excellent pour un usage multimédia. Ici, l’affichage est terne.

Sur les performances, nous pouvons donc compter sur l’Intel Core Ultra 5 325 au centre de tout. Un SoC très sobre de la famille Panther Lake, mais qui vise véritablement des configurations légères et n’apporte pas tous les avantages les plus médiatisés de cette nouvelle génération. Avec ses 8 cœurs pouvant turbo jusqu’à 4,5 GHz et ses 16 Go de RAM LPDDR5X à 7467 MT/s, il reste un excellent compagnon de bureautique et de multimédia sur le papier.

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Tout cela se retrouve également dans nos mesures, alors que le Magicbook 16 de 2026 offre des scores de 2653 points en single core pour 11184 points en multi core sous Geekbench 6, et 2665 points en multi thread pour 465 points en single thread sous Cinebench 2026. Nous sommes loin des records actuels, univers Windows ou non, mais le profil de performance reste très satisfaisant et résolument moderne, parfait pour des usages classiques d’un PC.

C’est l’absence d’Intel Arc, la partie graphique dédiée aux Panther Lake X, qui fait mal : un score de 2350 points sous Steel Nomad Light est loin de garantir autant de polyvalence sur les tâches graphiques, du montage aux jeux vidéo, dont est capable Intel aujourd’hui. Mais il restera sympathique à utiliser pour des petits montages et de l’audio sans problème, d’autant que la machine fait peu de bruit, même lancée à plein régime.

Le plus grand avantage de l’aspect moderne de sa configuration est à voir du côté de l’autonomie. Sa batterie de 80 Wh, qui se recharge par le biais d’un bloc d’alimentation à la norme Power Delivery, permet de retrouver entre 11 et 12 heures d’utilisation bureautique lorsque l’écran est réglé à 50% de sa luminosité. Si Panther Lake nous a permis de retrouver des machines avec 20 heures et plus d’autonomie, il faut avouer que retrouver plus de dix heures d’utilisation reste très bon pour la grande majorité des utilisateurs, surtout au prix auquel la configuration est vendue. On ne s’en plaint pas.

Interface et logiciels

Il faut souligner quelque chose du côté de Honor : il essaie vraiment de créer un écosystème cohérent avec ses autres produits. Tout ça tourne autour du logiciel Workstation, qui vient essentiellement synchroniser tous vos produits de la marque avec votre PC, notamment le fait de retrouver vos notes par exemple. C’est sympathique sans être particulièrement marquant.

Le logiciel que l’on retiendra surtout est donc le PC Manager, qui permet de régler plus finement le comportement de son PC. C’est aussi lui qui gérera vos mises à jour, et vous permettra de retrouver quelques raccourcis dans une barre dédiée sur votre PC. Le contrôle est peut-être un peu trop profond, comme le fait de pousser les captures d’écran dans un dossier séparé plutôt qu’utiliser le moteur intégré à Windows qui est bien meilleur, mais ce n’est pas mauvais pour autant. Ni remarquable, ni à désinstaller de toute urgence. Faites vous votre idée et n’hésitez pas à désinstaller si ça ne vous correspond pas.

Alors, on l'achète ou pas ce nouveau Honor MagicBook 16 ?

Si le Honor Magicbook 16 de 2026 avait fait un peu plus attention à son écran IPS LCD, et lui avait au moins donné la compatibilité avec l’espace de couleurs sRGB aujourd’hui incroyablement basique, le recommander aurait été d’une simplicité affolante. Mais hélas, avec ce sacrifice, il devient essentiellement un modèle d’entrée de gamme très basique, un peu cher, mais qui fait les choses extrêmement bien.

Disons que par rapport à la moyenne des PC portables achetés “comme ça”, sans trop y réfléchir, pour la tata, le tonton, la grand-mère, le grand-père qui veut surtout être connecté à internet et ne s’intéresse pas à l’outil lui-même, le Honor Magicbook 16 est largement au-dessus en termes de confort et de puissance. Aussi, il devient un premier investissement intéressant pour ceux envisageant de vraiment se mettre à l’outil informatique sans vouloir démarrer par un investissement trop lourd. Peut-être plus un investissement qui tiendra dans le temps tout en restant sobre et bien fini. L’écran par contre est hélas déjà terriblement vieux, et continuera de vieillir.