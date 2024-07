La traduction instantanée comme dans Star Trek est maintenant possible avec les Galaxy Z Flip et Z Fold 6 et nous avons pu l’essayer, voici ce qu’elle vaut

Samsung a lancé ses Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6 il y a quelques jours maintenant, et l’une de leurs fonctionnalités les plus étonnantes est le nouveau mode interprète amélioré. On a pu l’essayer, voici ce que l’on en pense.

Au lancement de Galaxy AI avec les Galaxy S24 en début d’année, Samsung avait déjà introduit son mode interprète, qui peut traduire vos discussions en temps réel. Avec ses Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6, l’expérience est poussée encore plus loin, puisqu’elle tire désormais partie des deux écrans des appareils.

Plutôt que de traduire vos conversations sur le même écran, vous pouvez à présent afficher la traduction sur l’écran externe. Votre interlocuteur et vous avez donc une vision sur la conversation de chaque côté du smartphone, plutôt pratique pour vous laisser parler face à face. Mais que vaut vraiment cette traduction instantanée ? Nous avons pu l’essayer dans plusieurs langues avec des natifs de différents pays.

Comment fonctionne le mode Interprète de Galaxy AI ?

Lorsque vous ouvrez le mode interprète depuis les paramètres rapides de votre smartphone, vous êtes accueillis par deux fenêtres, chacune correspondant à une langue. Chaque langue devra être téléchargée au préalable, permettant ainsi au mode Interprète de fonctionner même sans connexion Internet.

La fenêtre supérieure peut être inversée pour permettre à votre interlocuteur de la lire, mais sur les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6, une nouvelle icône apparaît. Elle vous permet d’afficher la traduction sur l’écran externe.

En mode conversation, chaque personne est en mesure de parler à tour de rôle. Il vous suffit d’appuyer une fois sur l’icône du microphone et de commencer à parler, avant que le smartphone ne retranscrive votre discours dans votre langue et la langue cible sur l’autre écran, avant d’énoncer la phrase traduite avec les haut-parleurs.

La parole sera ensuite automatiquement donnée à votre interlocuteur, qui pourra à son tour vous répondre. Cependant, pour continuer l’échange, il faudra de nouveau appuyer sur l’icône du microphone, la parole n’étant donnée automatiquement qu’une seule fois, c’est dommage.

Le traducteur en temps réel de Galaxy AI est convaincant, mais pas sans faille

J’ai pu discuter avec une personne d’origine espagnole, et nous avons été en mesure de nous comprendre à l'aide du smartphone. Cependant, en me disant qu’elle s’était coupé sur le bras en fermant la fenêtre le matin même, Galaxy AI a traduit la phrase en disant que la coupure se trouve sur le bras… de la fenêtre. Entre erreurs grammaticales ou encore traductions approximatives en inventant des mots qui n’étaient pas présents dans la phrase à l’origine, le Galaxy Z Flip 6 n’est pas toujours à la hauteur de la tâche.

Avec une locutrice anglophone, les résultats sont beaucoup plus précis. Les traductions entre l’anglais et le français sont plutôt justes, et Galaxy AI comprend bien tous les mots énoncés. Avec des phrases plus complexes, les traductions ne sont parfois pas 100 % exactes, mais le résultat est plutôt convaincant.

Enfin, avec un interlocuteur coréen, la traduction en français est correcte, mais pas toujours précise. Avec les langues asiatiques, il n’est pas toujours facile pour les traducteurs de faire passer certaines idées d’une langue à l’autre, et cela est aussi le cas ici. Cependant, cela devrait suffire dans la plupart des situations dans lesquelles vous pourriez vous retrouver lors de vos voyages.

Quelle que soit la langue, le mode Interprète est plutôt précis pour des phrases simples. Néanmoins, dès que vous marquez un blanc et reprenez votre discours, ou à la moindre hésitation, Galaxy AI se perd souvent et n’arrive pas à comprendre si la phrase est terminée ou non. Le contexte en est alors complètement faussé, et la traduction aussi. Nous vous conseillons donc de bien expliquer à votre interlocuteur comment le mode Interprète fonctionne avant de vous lancer dans de très longues conversations.

Le mode Interprète offre un historique pour que vous puissiez retrouver l’intégralité de vos conversations, et aussi un mode écoute, qui permet de traduire un discours d’une langue à l’autre, quand vous n’avez pas besoin de vous joindre à la conversation. Cependant, nous n’avons pas pu faire fonctionner les fonctionnalités permettant de traduire les appels en temps réel.