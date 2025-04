Gmail change de look sur iPhone et en profite pour faire le plein de nouvelles fonctions

Google annonce une mise à jour importante de Gmail sur iOS. L’application adopte enfin Material Design 3 et intègre de nouvelles fonctionnalités pratiques. Voici tout ce qui arrive sur votre iPhone cette semaine.

Depuis plusieurs années, Google applique progressivement son style Material Design 3 à ses principales applications. Ce changement visuel, introduit avec Android 12 en 2021, privilégie des interfaces plus dynamiques, personnalisables et adaptées aux différents appareils. Si Gmail sur Android et sur le web avait rapidement bénéficié de cette évolution, la version iOS restait jusqu'ici très proche de son ancien design. Malgré l'importance de la messagerie sur iPhone, elle n'avait pas vraiment évolué depuis plusieurs années.

Google annonce maintenant l'arrivée officielle de Material Design 3 sur Gmail pour iPhone. Tous les utilisateurs Workspace et personnels recevront la mise à jour progressivement à partir de cette semaine. Ce nouveau style apporte plus d'animations, des boutons arrondis, des épaisseurs de lignes ajustables et une meilleure gestion des espaces. Les éléments d'interface deviennent plus grands et plus facilement adaptables, notamment pour les écrans plus récents comme ceux de l'iPhone 15 et de l’iPhone 15 Pro Max.

Gmail sur iPhone adopte Material Design 3 et intègre la création d’événements et l'IA Gemini

En plus du nouveau look, Gmail sur iOS accueille enfin la création et la modification d'événements d'anniversaire directement depuis l'application. Cette fonction, disponible sur Android depuis 2024, permet d’ajouter facilement des rappels liés aux contacts. Google enrichit aussi son service de messagerie avec une nouvelle intégration de son intelligence artificielle Gemini. Les utilisateurs abonnés à certaines offres Workspace pourront générer des images IA, les enregistrer, les copier ou les insérer directement dans leurs brouillons d’email depuis l'application mobile.

Google précise que les fonctions de génération d'images seront réservées aux abonnements comme Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise tiers et Google One AI Premium. Seuls les utilisateurs ayant activé les modules Gemini pourront en profiter. En parallèle, la société déploie d'autres améliorations dans ses outils comme Vids et Slides, notamment des options avancées pour la gestion des projets ou la création de présentations. Avec cette série de mises à jour, l’entreprise veut rendre ses applications plus modernes, plus complètes et harmoniser au maximum l’usage entre Android, iOS et le web.