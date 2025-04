Le Chromecast 4K avec Google TV est mort, mais pas de panique : il a un remplaçant

Google a remplacé en début d'année sa célèbre clé de streaming pour les télévisions par une nouvelle version baptisée Google TV Streamer. Toutefois, les prestations n'étaient pas parfaitement reprises par la nouvelle itération – poussant un fabricant tiers à reprendre les choses en main.

Google monte en gamme dans ses accessoires HDMI pour la télévision. Ce qui signifie, comme la marque l'a annoncé en début d'année, l'arrêt de la production du Chromecast 4K avec Google TV. La firme le remplace en ce moment, aux États-Unis, par une boîte set-top-box au format plus classique – le tout avec un tarif plus élevé.

Au passage, Google laisse à la concurrence la liberté de combler le vide laissé par l'absence de cette option pour connecter n'importe quelle télévision. Une opportunité que Thomson n'a pas tardé à saisir. La marque vient en effet d'annoncer une nouvelle gamme d'appareils, dont un dongle, baptisé Cast 150, qui reprend pour l'essentiel, le format, et les prestations du désormais feu Chromecast.

Ce dongle Thomson prend la relève du Chromecast avec Google TV

Visuellement, hormis la marque visible sur le dessus de l'appareil, on est en effet sur deux propositions extrêmement proches. On retrouve la forme d'un galet, blanc, duquel sort un câble HDMI souple à brancher directement sur un port libre du téléviseur. Comme avec la version Google, une alimentation via USB-C est nécessaire.

L'appareil s'accompagne d'une télécommande WiFi qui rappelle également, là encore, celle qui était fournie avec l'appareil de Google. On y trouve à peu près les mêmes boutons, dont un bouton pour lancer Google Assistant. On note tout de même une petite différence, avec la présence d'un bouton Live TV qui suggère un accès simplifié aux chaînes de télévision en direct.

L'appareil, qui propose une définition 4K, est construit autour d'une puce quadricoeurs avec des enclaves Cortex A35 et Mali-G31 pour la partie graphique. Le tout est accompagné de 2 Go de RAM et de 8 Go de stockage interne. Un ensemble qui permet de délivrer des contenus estampillés Dolby Atmos et Dolby Vision (HDR).

Pour l'heure, Thomson se contente d'annoncer l'appareil sans donner de prix ni de date de disponibilité. Compte-tenu de la plateforme matérielle relativement éprouvée par la génération Chromecast avec Google TV, on peut toutefois espérer une commercialisation à un tarif très doux.